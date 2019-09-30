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(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 08:48 | Son Güncelleme

Bursa’da yat yapımını öğrenen öğrenciler, işi öğrendikten sonra 6 bin liraya iş bulabiliyorEskiden sadece kalfalık ve ustalık belgesi veren meslekî eğitim merkezlerinin statüsü bu yıl değişti.

Bursa’da yat yapımını öğrenen öğrenciler, işi öğrendikten sonra 6 bin liraya iş bulabiliyor
Eskiden sadece kalfalık ve ustalık belgesi veren meslekî eğitim merkezlerinin statüsü bu yıl değişti. Orta okuldan sonra bir meslek erbâbının yanına çalışmaya giren gençler, aynı zamanda meslek eğitim merkezine de haftada bir gün giderek hem bir yerde çalışıp meslek sahibi oluyor, hem de meslek lisesi diploması alıyor.
Gemlik Meslekî Eğitim Merkezinde Gemi Yapımı Yat İnşa Alanında öğrenim gören öğrenciler, haftada bir gün okula gidip, geri kalan 4 gün de yat imalatı yapan firmalarda çalışarak hem mesleği öğreniyor, hem de meslek lisesi diploması alıyor. Gemlik’de yat inşa eden Selçuk Soydan, öğrencilere yat yapımının bütün inceliklerini öğretiyor. Burada yapılan yatlar ekipmanlarıyla birlikte 80 bin liraya sahiplerini buluyor. Bir yat 1 ayda yapılırken, bu işi öğrenen öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra kendilerini ispatlarlarsa 6 bin maaşla iş bulabiliyor.
Eğitim merkezinden gelen öğrencileri eğiten yat Ustası Selçuk Soydan, "Biz ahşap ve polyester tekne imalatı yapıyoruz. Ben bu işi 32 yıldır yapmaktayım. 12 metreye kadar yat yapabiliyor. Bir yatı bir aylık çalışma sonunda ortaya çıkartıyorum. 8 metrelik polyester yatı bütün takımıyla birlikte 80 bin liraya satıyorum. Burada çırakları Gemlik Mesleki Eğitim Merkezinden alıyorum. Öğrenciler haftanın 4 günü burada çalışıyor. 1 gün ise okula gidiyor. Buraya gelen öğrenciler hem mesleği öğreniyor, hemd e lise diplomasını alıyor. Okulu biten öğrenci kendini ispatlarsa çalışmaya devam eder ve 6 bin lira maaş alır. Bu rakam 10 bin liraya kadar çıkar" dedi.
Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Kurucu, "Okulumuzda Gemi Yapımı Yat İnşa dalında Türkiye’de ender olarak eğitim veren kurumlardan bir tanesiyiz. Okulumuzda bu alanda kadrolu öğretmen de bulunmakta. Öğrencilerimiz bir işletmeyle sözleşme imzaladıkları zaman haftanın bir günü okulumuzda teorik eğitimlerini alıyor. Kalan haftanın 4 günü de uygulamalı olarak iş yerinde çalışıyorlar. Bu sayede mesleklerini yerinde öğrenebiliyorlar. Öğrencilerimiz okula kayıt oldukları günden itibaren iş kazalarına karşı devlet tarafından sigortaları yapılıyor. Öğrencilerimiz iş yerinden asgari ücretin en az üçte biri kadar ücret alıyor. Ama bizim öğrencilerimiz iş yerlerinde başarı gösterdiklerinden dolayı iş sahipleri bu rakamın daha fazlasını veriyor. Öğrenciler çekirdekten işi öğrenmiş oluyor. Akademik olarak da lise mezunu oluyor. Üniversiteyi aynı alanda devam ettirirlerse akademik kariyer de yapabilirler. Orta okulu bitirmiş herkesi okula alıyoruz" dedi.

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor

(Özel) Bu yatları liseliler yapıyor
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