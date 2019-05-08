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(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde yılda bir kez yapılan yemek 669 yıllık tarifle ve o günden gelen yerli tohumlardan elde edilen 13 çeşit tahılla yapılıyor.

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde yılda bir kez yapılan yemek 669 yıllık tarifle ve o günden gelen yerli tohumlardan elde edilen 13 çeşit tahılla yapılıyor. Bursa’nın her yerinden binlerce kişi bu yemek ve şenlikler için Keles’e geliyor.
Bursa’nın gelenek ve göreneklerine bağlı Keles ilçesi Sorgun köyünde 669 yıldır bir gelenek yaşatılıyor. Köylüler her Mayıs ayının ilk haftasında o yılki mahsulleri "bereketli olsun" diye hayır yemeği yapıyor. Yapılan bu yemek ise çok özel bir karışımdan ve yılda sadece bir kez pişiriliyor.
Köydeki her haneden geçtiğimiz yıl ekip biçtikleri tahıllardan toplanıyor. Toplanan 13 çeşit tahıl 669 yıl önceki gibi taş değirmende öğütülüyor. Sonra bu öğütülen tahıllardan dede aşı dedikleri yemeği yaparak Bursa’nın her yerinden gelen misafirlere ikram ediyorlar. Gelen misafirler de yılda sadece bir kez bu köyde önlerine konulan dede aşını afiyetle yiyor.
Bu yemeğin 669 yıldır yapıldığını ifade eden Keles Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Köydeki her haneden kendi yerli tohumlarıyla ürettikleri 13 çeşit tahıl malzemesi topluyoruz. Bu yemeği o yıl tarlaya ektiğimiz mahsullerin bereketli olması için pişirip gelen misafirlere ikram ediyoruz. Bugün bu yemeğe Bursa’nın her yerinden 3 bin kişi katıldı. Yaptığımız yemeklerde teknolojik hiç bir malzeme kullanmadan yapıyoruz. 13 tahıl malzemesiyle yaptığımız yemeğin ismi dede aşı. Her haneden toplanan tahıllar kazanlara eşit şekilde dökülerek bu yemek yapılıyor" dedi.
Bu yıl 669’uncusu pişen dede aşını afiyetle yediklerini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Mersin, "Sorgun Derneğimiz bu etkinliği her yıl hakkıyla yapıyor. Bu yılda katılım çok üst düzeyde. Rabbim düzenleyenlerden razı olsun" dedi.
Keles Ak Parti İlçe Başkanı Özcan Yeni, "Bu dede aşı dediğimiz yemek yaza girerken köyümüz tarafından her yıl pişirilir. Buraya gelen misafirlerde 669 yıllık tarifle yapılan dede aşından afiyetle yerler" diye konuştu.

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

(Özel) Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor
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