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(Özel) Büfeci, arkadaşının bıraktığı alkol dolu şişeyi su diye satmış

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 18:38 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece’de bir büfeden sınava giden küçük kız çocuğu için alınan su şişesinden alkol çıkması olayıyla ilgili açıklamada bulunan işyeri sahibi Metin Türkoğlu, “Arkadaş kurbanı oldum” dedi.

(Özel) Büfeci, arkadaşının bıraktığı alkol dolu şişeyi su diye satmış

İstanbul Büyükçekmece’de bir büfeden sınava giden küçük kız çocuğu için alınan su şişesinden alkol çıkması olayıyla ilgili açıklamada bulunan işyeri sahibi Metin Türkoğlu, “Arkadaş kurbanı oldum” dedi. Büfecinin arkadaşından alkol dolu su şişesini aldığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece’de bir büfeden sınava giden küçük kız çocuğu için alınan su şişesinden alkol çıkması olayıyla ilgili işyeri sahibi Metin Türkoğlu konuştu. Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Türkoğlu, arkadaş kurbanı olduğunu belirtti. Yan tarafındaki dükkanda çalışan arkadaşının gelip bıraktığını söyleyen Türkoğlu, satılan şişenin içerisinde alkol olduğunu bilmediğini ifade etti.

“Arkadaş kurbanı olduk”
Arkadaşının su şişelerini bıraktığı anların görüntülerinin de olduğunu belirten Türkoğlu, “Bu üzücü olay 4 Haziran günü yaşandı. Yan tarafta lokantada garsonluk yapan arkadaş 4 adet su şişesini elinde bir poşetle getirdi. Bu dün senden aldığım sular deyince bence önce yanıma aldım daha sonra tezgaha yerleştirdim. Arkadaş sahilden gelirken el yapımı alkol almış yan tarafta patronu da kızmasın diye benim saklamam için getirmiş. Tabi o sırada dükkanda müşteri olduğu için derdini anlatamamış ve şişeleri bırakıp gitmiş. Bende şişelere baktığım zaman benim sattığım firmanın şişeleri olduğu için aklıma başka bir şey gelmedi. Çünkü birbirimizden sürekli ürün alışverişi yaparız. Kötü niyetim olsa normal satış fiyatı olan 1.25 kuruştan satmazdım. Arkadaşım kendi suçunu kabul ediyor olay benim başıma patladı. Böyle bir olay yaşadığımız için çok üzgünüz. Biz komşu, arkadaş kurbanı olduk diyebiliriz. Onunda kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ancak bu kötü olay yaşandı. Onun verdiği suları Tarım İl Müdürlüğünden gelen vatandaşlar bulup işlem yaptılar. Alan kişilerden özür dileyip helallik almak istiyoruz” diye konuştu.

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