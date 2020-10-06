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(Özel) Bunlar da ayran hırsızları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 08:58 | Son Güncelleme

Bursa’da iki genç, bir restoranın kapısında duran ayranları çaldı.

Bursa’da iki genç, bir restoranın kapısında duran ayranları çaldı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, Bursa Arap Şükrü’de bulunan restoranların arasında gerçekleşti. Kimsenin olmadığı caddede yürüyen gençler, kapalı olan restoranın önündeki ayran şişelerini gözlerine kestirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlardan biri etrafı gözetlerken, diğeri ise şişeleri aldı. Etraflarını kontrol ederek yollarına devam eden gençler, güvenlik kameralarını hesaba katmadı. Olay sonrası mekana gelen işletme sahipleri ayranları kapıda göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. Ayranların iki kişi tarafından çalındığı fark edilince durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasından eşkalini belirledikleri şüphelileri arıyor. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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