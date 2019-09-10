(Özel) Bursa’da 1440 otobüse güvenlik kamerası ve online takip geliyor

Bursa’da 1440 belediye ve özel halk otobüsüne güvenlik kamerası takılıyor. Araç takip sistemleri ve veri izleme merkezinden anlık kontrol ile araçlardaki şoför ihlallerine anında müdahale edilecek. Ayrıca "Otobüsüm nerede" projesi sayesinde vatandaş akıllı uygulamalar ile kullanacağı toplu ulaşım aracının mevkiini de rahatlıkla öğrenecek.

Vatandaşların daha konforlu yolculuk yapması için otobüs filosunu her geçen yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, otobüslerde bir yeni hizmeti daha hayata geçiriyor. Belediye bünyesinde hizmet veren belediye otobüsleri ve halk otobüslerine kamera sistemi takılıyor. Bu sistem sayesinde otobüsler Burulaş merkezinde takip edilip klimayı açmayan otobüs sürücüleri uyarılacak, açık kapı seyahat eden ya da hata yapan şoförler tespit edilecek. Araçların arızası önceden tespit edilip vatandaşların daha güvenli ve konforlu yolculuk yapması temin edilecek.

Bursalı vatandaşların daha konforlu yolculuk yapması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, güvenlik için 2 milyon dolarlık bir ihale gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Hem yönetmelik hemde uygulamayla ilgili pratikleri değerlendirdiğimizde bunun büyük bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Geçen yıl bin 440 araçlık bir ihale hazırlayarak gerçekleştirdik. Bursa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda çalışan halk otobüsleri ve Burulaş’a ait tüm araçların tamamı da güvenlik kameraları yerleştirilecek. Bunlar 1 aylık süreyle kayıt yapabilir cihazlar olacak. Gerçekleşecek bir olay sonucu savcılık ihtiyaçları yönünde kullanabilecek bir delil olacak. Hemde araçlarımız içindeki operasyonları seçme yöntemiyle izleyerek tespit edebildiğimiz aksaklıkları gözetleyeceğiz. yolcuyla şoför arasındaki diyaloglar, yolcuyla yolcu arasındaki diyaloglar veya bizim temel prensiplerimize uygun olmayan örneğin şoförün telefonla konuşması veya benzeri sürüş ihlallerini bu kameralardan takip edebilmek için yatırım gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda aracın bilgisayar sistemininde sürekli takip edilip ürettiği alarmların merkeze aktarılmasını sağlayıp araçtaki anormallikleri daha araç arızasını yapmadan tespit edeceğiz. Yaz döneminde klimayı açmadan yolculuk yapan bir halk otobüsü veya belediye otobüsü aracını online olarak 24 saat takip edebileceğiz. Kamera kayıt sistemi de bize vatandaşlarımız açısından bir güvenlik sunacak, bizim çok uzaklara giden hatlarımız var bir kişinin iki kişinin seyahat ettiği insanların kendilerini tereddütte hissettikleri durumları da bertaraf etmiş olacağız. Kameraların Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Gemlik ilçelerindeki montajlarını tamamladık. Merkezdeki montajlarımız devam ediyor. Hedefimiz aralık ayı başı gibi tüm montajları tamamlayıp bütün araçlarımızda kamera sistemini aktif hale getirmek. Biz verilerin izlenmesiyle alakalı uluslararası GSM şirketlerinden birinin Türkiye’deki veri ambarını kullanıyoruz. İzleme ve karar vermeyle ilgili operasyonel bölümler Burulaş’ın merkezinde olacak" dedi.