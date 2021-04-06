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(Özel) Bursa’da 35 bin dönüm arazi sular altında

06.04.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da dün yaşanan yağış ve Uludağ’da karların yoğun erimesi sebebiyle 35 bin dönüm arazi sular altında kaldı.

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Bursa’da dün yaşanan yağış ve Uludağ’da karların yoğun erimesi sebebiyle 35 bin dönüm arazi sular altında kaldı. İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasındaki Boğazköy Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla Yenişehir’de yüzlerce çiftçi mağdur oldu. Hasarın en az 15 milyon lira olduğu tahmin edilirken, çiftçiler yardım bekliyor.
Bursa’nın Yenişehir ile İnegöl ilçeleri arasındaki araziler dün yağan yoğun yağışın ve karların erimesinin ardından sular altında kaldı.
Yenişehir’e bağlı Akdere, Ayaz, Karasıl, Papatya, Günece, Gökçesu, Söylemiş, Yolören, Çeltikçi ve Çayır mahallelerinde bulunan 35 bin dönümlük arazi sular altında kalırken, yüzde 20’sinin ekili olduğu öğrenildi. Buğday, ayçiçek, ıspanak, arpa, yem ekili ve hayvan çiftliklerinin bulunduğu arazilerin Boğazköy Barajının kapaklarının yoğun yağıştan sonra açılması sonucu meydana geldiği iddia edildi.
Bursa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “Yağmur pazar gece yarısından sonra başladı, pazartesi günü akşama kadar devam etti. Bizim bölgemizdeki tarım arazilerine faydalı ama İnegöl bölgesinde Uludağ’a eteklerindeki karların erimesi yağmurla birlikte Boğazköy Barajının dolmasına sebep oldu. İnegöl’ün köylerinin su basması ihtimaline karşı baraj kapakları açıldı. Dün akşam saatlerinde açılan kapaklar, bugün kısmi olarak kapatılsa da Yenişehir ovasında yaklaşık 35 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Bunun yüzde 20’si ekili alan. Buğday, bezelye, ıspanak ve hayvan ahırlarının bulunduğu arazide hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Tüm yetkililer burada çalışmalarını sürdürüyor. Bizim tahminlerimize göre 15 milyon TL’lik bir hasar meydana geldi. Sular çekildikten sonra rakam netleşecektir” dedi.
Kocasu deresinin Sakarya nehrine bağlandığını ifade eden Aktaş, “Dere yatağına su fazla gelince taşkınlar oluştu. Kurutma kanalları ile kendi çektiği kadar araziler suyu çekecektir. Toprak emecek, kalan su Sakarya’ya akacaktır. Tarlalardaki ekili alanların sadece yüzde 2’si sigortalıdır. Meyve bahçeleri yüzde 100 sigortalı ama bu tarz sebze ekilen yerlerde pek sigorta olmuyor” diye konuştu.

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