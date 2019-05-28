(ÖZEL) Bursa’da anne kıza kapkaç şoku

Bursa’da diş hastanesinden evine giden anne ve kızı sokak ortasında kapkaç şoku yaşadı. Annenin çantası, polis ekipleri tarafından olay yerinden iki sokak ileride bir direğin dibinde bulundu.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Sinandede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra Akarsu (70), kızı Hanife Akarsu ile birlikte diş hastanesine gitti. Burada tedavi olan yaşlı kadın, kızıyla birlikte evlerine doğru yürümeye başladı. Bu sırada arkadan gelen kimliği belirsiz şahıs, Zehra Akarsu’nun kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalarak uzaklaştı. İçerisinde 250 TL civarında para ve kimliği bulunan Akarsu, kızıyla birlikte sokak ortasında büyük şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde çantayı birkaç sokak aşağıda buldu. Şüphelinin çantadan sadece parayı aldığı belirlendi.

2 çocuk annesi Zehra Akarsu, “Kızımla birlikte dişimi çektirmeye geldim. Eve giderken beni takip etmişler. Daha sonra arkamdan biri çantayı alarak kaçtı. İçerisinde 250 lira civarında para vardı. Ben diş hastanesinden evime gidiyordum. Sadece bir kişi gördük” dedi.

Hanife Akarsu ise, “Ne olduğunu anlayamadık. Bizi sanırım arkamızdan takip etmiş. Tenha bir yerde çantayı çekeleyip aldılar” diye konuştu.