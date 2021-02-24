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  4. (Özel) Bursa’da araç çekme kavgası kamerada

(Özel) Bursa’da araç çekme kavgası kamerada

24.02.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Bursa’da hatalı park sebebiyle kamyonetleri çekilen bir grup, polis memurları ve görevlilere saldırdı.

Bursa’da hatalı park sebebiyle kamyonetleri çekilen bir grup, polis memurları ve görevlilere saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesinde hatalı yere park edilen bir kamyonet trafik polisleri tarafından otoparka çekildi. Kamyonetlerinin çekildiğini daha sonradan öğrenen bir grup, otoparka gelerek taşkınlık yapıp trafik polisi ve görevlilere saldırdı. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavga sokağa da taştı. Birbirine giren tarafların kavgası bir vatandaş tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale edip ayırması neticesi son bulan kavganın ardından şahıslar kamyonetlerine binerek uzaklaştı.

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