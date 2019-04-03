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(Özel) Bursa’da barajlardaki sevindiren haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Bursa barajlarından sevindiren haber geldi.

(Özel) Bursa’da barajlardaki sevindiren haber

Bursa barajlarından sevindiren haber geldi. Şehirdeki barajların doluluk oranı, yaz boyunca şehrin içme suyunu karşılayacak seviyeye ulaştı.
İHA muhabirinin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) aldığı bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 69.81, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 68.58 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 69.18 olarak tespit edildi.
Toplam su hacminin 46 milyon 10 bin 463 metreküp olduğu, Bursa’nın içme suyu barajlarından şehre verilen ortalama günlük su miktarının 339 bin 681 metreküp olduğu açıklandı.
Hiç yağmur yağmasa bile 2019 yılı Eylül ayının başlarına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı.

(Özel) Bursa’da barajlardaki sevindiren haber

(Özel) Bursa’da barajlardaki sevindiren haber

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