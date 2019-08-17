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(Özel) Bursa’da başlayan kovalamaca İnegöl’de son buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

Bursa’da polisin "dur" ikazına uymayan otomobil İnegöl girişinde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl’e doğru seyir halinde olan özel otomobil, Kestel ilçesine geldiği sırada polisler tarafından durdurulmak istendi.

(Özel) Bursa’da başlayan kovalamaca İnegöl’de son buldu

Bursa’da polisin "dur" ikazına uymayan otomobil İnegöl girişinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl’e doğru seyir halinde olan özel otomobil, Kestel ilçesine geldiği sırada polisler tarafından durdurulmak istendi. Ancak araç sürücü polislerin ikazına aldırmadan yoluna devam etti. Bunun üzerine İnegöl ve Yenişehir ilçelerine gelme ihtimali üzerine polisler tedbir aldı. Plaka tanımla sisteminde İnegöl’e doğru geldiği belirlenen söz konusu araç, İnegöl girişinde durduruldu. Durdurulan araçta bulunan 2’i erkek, 1 kadın ve 2 çocuk araçtan indirilerek üst araması yapıldı. Araçlar ise emniyet ekipleri tarafından didik didik arandı. Şahıslar sağlık kontrollerin ardından otomobille birlikte Kestel ilçesine teslim edildi. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi. Polis, sürücüye, ikazlara rağmen durmadığından dolayı ceza kesti.

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