(Özel) Bursa’da feci kaza: 1’i çocuk 3 yaralı

Bursa’da, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran araca, yan şeritte seyreden otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ticari araçta bulunan bir çocuk camdan yola savrulurken, direksiyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. 1’i çocuk 3 kişinin yaralandığı kazada, bir araç sürücüsünün yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Kaza, Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dumlupınar Caddesinden Çalı istikametine seyreden 26 KY 537 plakalı ticari araç sürücüsü Eyüp C.’nin aniden önüne plakası alınamayan bir otomobil çıktı. Önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran Eyüp C.’nin aracına, yan şeridinde seyreden 16 BD 016 plakalı otomobil sürücüsü Ziya A.(24) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Eyüp C. araç direksiyonunda sıkışırken, araçta bulunan 2 yaşındaki Uzeyfe C. camdan yola savruldu. Can pazarı yaşanan kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk önce yola savrulan 2 yaşındaki Uzeyfe C.’yi hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri direksiyonda sıkışan Eyüp C.’yi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Uzeyfe C. ve Eyüp C. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Ziya A. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Uzeyfe C. ve Ziya A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu, Eyüp C.’nin ise yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından belediye ekiplerince yol temizlenirken, polis ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.