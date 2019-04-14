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(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mollaarap Mahallesi’nde meydana gelen kısmi heyelan neticesinde 105 hanenin de risk altında olduğu tespit edilerek, boşaltılması gerektiği belirtildi.Geçtiğimiz hafta Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi’nde kısmi heyelan meydana gelmiş, birçok ev hasar görmüştü.

Bursa’nın Mollaarap Mahallesi’nde meydana gelen kısmi heyelan neticesinde 105 hanenin de risk altında olduğu tespit edilerek, boşaltılması gerektiği belirtildi.
Geçtiğimiz hafta Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi’nde kısmi heyelan meydana gelmiş, birçok ev hasar görmüştü. Vatandaşların mahalleye yapılmaya başlanan bir binanın heyelana sebep olduğu iddiaları doğrultusunda da o inşaatın çalışmaları durduruldu. Ankara’dan gelecek ekibin zemin etüdü çalışmaları kapsamında nihai kararın verilmesi beklenirken, bu süre zarfında vatandaşların can ve mal güvenliği açısından evlerinde kalmamaları için 105 haneye tebligat yapıldı.
Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlemek ve detaylı bilgilendirme yapmak için Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bölgeye giderek bir toplantı düzenledi. Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Mollaarap Mahallesi’nde kısmi bir heyelanın yaşandığını dikkat çekerek, “Geçtiğimiz haftadan beri bir takım teknik çalışmalar yapılıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı teknik elemanlarımız gerekse Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve AFAD ekiplerimizin yürütmüş olduğu ön teknik çalışma oldu. Sizlerde yakından takip ettiğiniz gibi bu çalışma neticesinde heyelandan dolayı 25 konutumuzun ağır hasar tespit edildiği için buranın derhal boşaltılması için gereken tahliye işlemlerini yaptık. Tahliyesini yaptığımız vatandaşlarımızın büyük bir bölümü yakınlarının yanına yerleştiler. Yaklaşık 5 ailemizi de belediyemizin otelinde konaklatıyoruz. Bundan 2 gün kadar önce valiliğin oluşturduğu teknik bir komisyon marifetiyle bölgemizde bir ön çalışma yapıldı. Bu ön çalışma neticesinde çıkan teknik rapora göre bölgenin zeminde meydana gelen hareketliliğin kalan diğer konutlar içinde (yaklaşık 40’ın üzerinde bina) 105 hanenin risk altında bulunduğu tespit edildi. Mevsimsel olarak yağmurlar yağıyor, zeminin incelenmesi, yağışların devam etmesi, geçtiğimiz yıl yan parselde de bir heyelanın olması dolayısıyla diğer binaların da risk altında olduğu da yapılacak detay teknik çalışma tamamlanıncaya kadar tahliye edilmesinin faydalı olacağı bizlere iletildi” dedi.
“Teknik rapor neticesinde sizlere burada ikamet etmenin mal ve can güvenliği açısından riskli olduğunun tebligatını yaptık” diyerek sözlerini sürdüren Yazıcı, “Bakanlığımızdan teknik elemanlar gelecek. Burada valiliğimizin bünyesinde oluşturulan ekiple zemin etüt çalışması yapılacak. Bu çalışmalar doğrultusunda buradaki heyelanın yapısı ortaya çıkacak. Kalan binaların risk analizleri yapılacak. Bundan sonra kalıcı iskânın can ve mal güvenliği açısından ne derece uygun olup olmadığı teknik raporla ortaya çıkacak. Bu çalışma ön görülerimize göre 1-2 ay gibi bir zaman alacak” şeklinde konuştu.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz 3 gündür burayı ziyaret ettiklerini belirterek, “Bu sorunu nasıl çözeriz diye çalışıyoruz. Ben göreve bu hafta başladım. Kaymakamımız 4 ay önce başladı. Ama canla başla bu sorunların üstesinden gelmeye bakıyoruz. Bölgedeki inşaat devam etmeyecek. Sadece önlem alınıyor. Yapılan fore kazıklar güçlendirmek için çakılacak ve sonra da inşaat duracak. Ankara’dan gelen ekip durum tespiti yapıp karar verilecek” ifadelerini kullandı.

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı

(Özel) Bursa’da heyelan bir mahalleyi sokakta bıraktı
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