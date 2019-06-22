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(Özel) Bursa’da huzur bozan pazar esnafına örnek ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

Bursa’da kendi aralarında kavga edip huzuru bozan iki pazarcıya Osmangazi Belediyesi’nden önemli bir yaptırım kararı çıktı.

(Özel) Bursa’da huzur bozan pazar esnafına örnek ceza

Bursa’da kendi aralarında kavga edip huzuru bozan iki pazarcıya Osmangazi Belediyesi’nden önemli bir yaptırım kararı çıktı. Belediye zabıtası, encümen kararıyla huzuru bozan iki pazarcının tezgahlarını bir ay süreyle kapattı.
Türkiye’nin 5.büyük ilçesi konumundaki nüfusu bir milyona yaklaşan Osmangazi İlçesinde belediye ekipleri vatandaşların huzuru için her türlü tedbiri alıyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde kavga ederek çevreyi rahatsız ettiği tespit edilen pazarcı esnafının tezgahlarını kapattı.
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ekipleriyle birlikte ilçe genelindeki pazar yerlerini denetleyerek vatandaşların huzur ve güven içinde alış veriş yapmasını sağlıyor. Çiftehavuzlar Mahallesi’nde yapılan denetimlerde Cuma günleri Fatih-Çiftehavuzlar Yaşam Merkezi’nde kurulan Tuna Semt Pazarı’nda birbiriyle kavga ederek çevreyi rahatsız ettiği, pazarın düzenini bozduğu tespit edilen pazarcı esnaflarının tezgahları 1 ay süreyle kapatılarak faaliyetten men edildi
Ekipler, pazar alanlarının huzurunu sağlamak amacıyla denetimlerin süreceğini, kurallara uymayan ve düzeni bozan esnaf hakkında cezai işlem uygulanacağını belirtti. Pazarcı esnafının tezgahları demir bariyerle çevrilirken, "Bu tezgah pazarın düzenini bozduğundan ilgili encümen kararı gereğince 1 ay süreyle faaliyetten men edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü" notu konuldu.

(Özel) Bursa’da huzur bozan pazar esnafına örnek ceza

(Özel) Bursa’da huzur bozan pazar esnafına örnek ceza

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