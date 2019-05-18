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(Özel) Bursa’da kanlı öfke...Öfkenin bedeli ağır oldu...

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

Bursa’da çılgın genç, ortağına kızıp, iddiaya göre araç kiralama şirketinin camlarını kırıp ateşe verdi.

Bursa’da çılgın genç, ortağına kızıp, iddiaya göre araç kiralama şirketinin camlarını kırıp ateşe verdi. Bu sırada vücudunda kesikler oluşan kaçarken 2 sokak ileride bayıldı. Onur G. isimli gencin kanlar içinde yattığı yerde bir pompalı tüfek ve bir de tabanca bulundu.
Olay, sabah saat 08.30 sularında merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç kiralama şirketi ortaklığı bulunan Onur Y. ve Ali Ö. arasında anlaşmazlık çıktı. Onur Y. sabah saatlerinde yanına aldığı tabancayla araç kiralama şirketine gitti. Burada kapı ve camları kıran çılgın genç, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler sebebiyle yaralandı. Onur Y. camlarını kırdığı iş yerinin içine girip otomatik pompalı tüfeği aldı.
Onur Y. dışarı çıkarken dükkanda bulunan koltukları ateşe vererek kaçmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde bulunan kesiklerle koşmaya çalışan Onur Y. iki sokak arkada bilincini kaybederek bayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan dükkana müdahale ederken, polis ekipleri de yerdeki kan izlerini takibe başladı.
Kan izlerinin diğer sokağa doğru gittiğini gören ekipler, Onur Y. isimli genci baygın halde bulundu. Bilinci kapalı olan Onur Y.’nin yanında dükkandan aldığı otomatik pompalı tüfek ve bir de tabanca bulundu.
Çok fazla kan kaybeden Onur Y.’ye ilk müdahaleyi yapan polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan Onur Y. ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kundaklanan dükkanda ve Onur Y.’nin kan kaybından bayıldığı yerde incelemelerde bulunurken, tabanca ve otomatik tüfek emniyete götürüldü.

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