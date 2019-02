(Özel) Bursa’da köpek dehşeti kameraya böyle yansıdı...

Bursa’da bir kez daha köpek dehşeti yaşandı. Nilüfer ilçesinde köpeklerin kovaladığı çocuklardan biri 2 metre yükseklikten atlayınca bacağını 3 yerden kırdı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde başı boş gezen köpekler, çocuklara saldırdı. Arkadaşı ile birlikte mahallede gezen 12 yaşındaki Batuhan Bayri, arkalarından gelen köpeği görünce koşmaya başladı. Boş arazinin bitimine geldiğinde can havli ile atlayan Batuhan, 2 metre yükseklikten düşerek bacağını 3 yerinden kırdı. Çocuğun atladığını gören köpek ise geri dönerek gözden kayboldu. Daha önce de birçok saldırının olduğunu belirten mahalle sakinleri ve çocuğun ailesi, yetkililerin başı boş köpeklere bir an evvel çare bulmasını istedi.

Bacağında kırılan bölgelerin kaynaması için 45 gün kıpırdamadan yatacak olan Batuhan, kardeşi Elif ile vakit geçirmeye çalışıyor. Oğlunun başına gelenlerin gün aşırı başka insanların da başına geldiğini ifade eden baba Adem Bayri, “Oğlum ile arkadaşı Mert market dönüşü mahallede gezerken köpekler saldırıyor. O da korkudan 2 metreyi aşan yükseklikten aşağı atlıyor. Daha sonra hastaneye kaldırılıyor. Kırığın biri topuk bölgesinde; doktorlar sıkıntı olduğunu söyledi. Tutması için dua edeceğiz. Bu bölgede çok köpek var. Gece ve sabah erken saatlerde buralarda geziniyorlar. Daha önce de bir kadına saldırmış. Kendisini apartmanın içerisine alarak kurtulmuş. Belediyeden ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Tabii ki hayvanların canının yanmasını istemiyoruz. Ancak bizim canımız yanıyor” dedi.

Köpeklerin havlamasıyla koşturmaya başladıklarını belirten Batuhan, “Bizi ısıracağından korktuğum için koşmaya başladık. Boş arazide koşturmaya başladık. Şu an hatırlamıyorum bile, atladığımda ayağımın kırıldığını ve kemiklerin bir birine sürttüğünü hissettim. Hayvanların canı yanmadan buna bir çare bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingine gitmek için hazırlandıklarını belirten Batuhan, “Babam ile gidip Cumhurbaşkanımızı görmek istiyordum. Ancak bacağım kırıldığı için gidemeyeceğim. Çok üzgünüm” diye konuştu.