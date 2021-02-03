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(Özel) Bursa’da korku dolu anlar...Doğalgaz kutusu büyük bir gürültü ile patladı

03.02.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokak üzerindeki doğalgaz kutusu, büyük bir gürültü ile patladı.

Bursa’da sokak üzerindeki doğalgaz kutusu, büyük bir gürültü ile patladı. Patlama ile meydana gelen yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü. Sızan gazdan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir doğalgaz kutusu, bilinmeyen bir sebepten dolayı büyük bir gürültü ile patladı. Patlama ile birlikte mahalleli sokağa dökülürken durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahale ederken, Bursagaz ekipleri ise doğalgaz akımını keserek tedbir aldı. Meraklı kalabalık kısıtlamaya rağmen yaşanan olayı izlemek isteyince, polis ekipleri ikaz ederek vatandaşları evlerine gitmesi konusunda uyardı. Ardından sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Ayrıca sızan gazdan etkilenen bir kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan panik anları ve alevler kameralar tarafından görüntülendi.
Polis ekipleri ise yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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