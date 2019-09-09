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(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde gasp edilerek bıçaklandığını ileri süren adamın paraları harcadığı için ailesinin korkusuyla kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde gasp edilerek bıçaklandığını ileri süren adamın paraları harcadığı için ailesinin korkusuyla kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı. Genç adamın senaryosu bacağına sapladığı meyve bıçağını fark eden polise takıldı.
Olay sabah saatlerinde Yıldırım’a bağlı Esenevler Mahallesinde meydana geldi. 23 yaşındaki A.Y. polisi arayarak yüzünü görmediği kişiler tarafından cebindeki altın bilezikler ile 2 bin lira parasının gasp edildiğini ve bıçaklandığını ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri A.Y.’yi bacağına saplanan bıçakla ambulansa bindirirken, polis zanlıları bulmak için çalışmalara başladı.
A.Y’nin ifadesini almak isteyen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri adamın bacağındaki bıçağın meyve bıçağı olduğunu fark etti. Gaspçıların meyve bıçağıyla dolaşmasına anlam veremeyen ekipler A.Y’nin verdiği ifadeden de şüphelenerek adamın evine giderek evdeki meyve bıçaklarını kontrol etti. A.Y’nin bacağındaki meyve bıçağı takımının 5 tanesi evde bulundu. Buradan yola çıkan ekipler, şahsın kendi kendini bıçakladığını tespit etti.
Tedavi için kaldırıldığı hastaneye giden Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Y’nin yeniden ifadesini aldı. A.Y. son verdiği ifadede, "Ben kendim yaptım. Paraları ben yedim. Kimseye borcum yok. Paraları yiyince kendi kendimi bıçaklayıp ihbar ettim. Kimseden şikayetçi değilim. Yaptığım için pişmanım" dedi.
Genç adamın, eşine ait olan 25 bin liralık birikimi harcadığı için böyle bir senaryo hazırladığı da ortaya çıkmış oldu.

(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...

(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...

(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...

(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...

(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...

(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...

(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...

(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...

(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...

(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...

(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...

(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...

(Özel) Bursa’da korkunç senaryoyu polis bozdu...
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