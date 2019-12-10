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(Özel) Bursa’da köylü kadınlar İngilizce öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 09:20 | Son Güncelleme

Bursa’da köylü kadınlar İngilizce öğreniyor.

Bursa’da köylü kadınlar İngilizce öğreniyor. Nilüfer Belediyesi Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde İngilizce öğrenen kadınlar, evde çocuklarına da yardımcı oluyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her mahallede bir ev satın alarak çocuk ve kadın akademilerini o mahallede yaşayanların hizmetine sunacaklarını söyledi.
Nilüfer Belediyesi tarafından Çalı, Hasanağa ve Kültür mahallelerinde hizmet veren kadın ve çocuk akademilerinde talebe göre müzikten resme, İngilizceden dikiş atölyelerine kadar birçok kurs açılıyor. Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde de İngilizce eğitim alan kadınlar, severek devam ettikleri derslerin sürmesini istiyor. Akademilerin açıldığı günden beri binlerce kadın ve çocuk kurs görerek, sertifikalarını aldı. Nilüfer Belediyesi’nin hedefleri arasında her mahalleye bir akademi açmak var.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şu an 3 mahallede akademilerin hizmet verdiğini dile getirerk, “Çalı, Hasanağa ve Kültür mahallelerimizde akademilerimiz var. Buralarda çocuklarla ve kadınlarla ilgili atölyelerimizi, eğitimlerimizi yürütüyoruz. Çalı Çocuk ve Kadın Akademisi’nde İngilizce kursları veriyoruz. Birinci etabımız devam ediyor. Daha sonra ikinci etaba da geçilecek. Bu kursların sonunda kursiyerler sertifikalarını alacaklar. Kadınlarımız gerçekten çok meraklılar ve ilgi ile takip ediyorlar. Talep onlardan geldiği için bu kursumuz açıldı. Sadece İngilizce değil, başka kurslarla ilgili talep olursa da biz atölyelerimizi açıyoruz. Buraya gelen kadınların aynı saatlerde çocukları da burada faaliyetlere katılabiliyor. Böylece çocuklarını da evlerinde bırakmamış oluyorlar. Biz bu çalışmalarımıza mahallelerimizde devam etmek istiyoruz. Arkadaşlarıma talimatlarını da verdim, her bölgede bir ev alıp, onarımını yaparak çocuk ve kadın akademilerini o mahallede yaşayanların hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu dönem birkaç tane daha yaparak projeyi geliştireceğiz. İyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Kadınların hayata yakın olduğu, çocukların gelişiminin sağlıklı sürdürdüğü bu projelerimiz devam edecek” dedi.
“İngilizce eğitimi alan kadınların evlerinde çocuklarına derslerinde yardımcı olduklarını duyuyoruz. Diğer alanlarımızda da çalışmalara başladık. Sayılarımız kurslarda artıyor, ama talepler doğrultusunda hareket ediyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Erdem, “Bu projenin bir diğer hedefi de ‘Mysia Yolları’ diye bir destinasyonumuz var. Misi’den başlayıp Gölyazı’ya kadar süren bir aks üzerinde turizm çalışmalarımız mevcut. Bunun içindeki köylere dokunarak oraya gelen turistlerle birebir ilişki sağlayacakları yapıya da kavuşturmak istiyoruz. Bölgedeki kadın derneklerimiz inanılmaz şekilde çalışıyor. Yabancı dille beraber oraya gelen turistlerle iletişimini de daha rahat sağlayacaklardır” şeklimde konuştu.
İngilizce dersine katılan Hacer Kiraz, “2 aydır buradayız. Dersimizden ve hocamızdan çok memnunuz. Nerede ne konuşacağımızı biliyoruz. Pratikte çok iyi olmasak da öğrenmeye eğilimimiz var. Evde çalışmaya fırsatımız pek olmuyor. Hocamızın tavsiye ettiği programları internetten açarak biraz çalışmaya gayret ediyoruz. İstediğimiz gibi ev ya da dışarıda pratik yapamıyoruz. Haftada 2 gün buraya geliyoruz. Hocamız burada olduğu sürece kursa devam edeceğim” dedi.
55 yaşındaki Nesrin Ayülkü, “Kursun üçüncü ayına girdik. Çok güzel, Nilüfer Belediyesi böyle imkanlar tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben İngilizceyi çok severim. Lisedeyken en yüksek not aldığım ders İngilizceydi. Kızım İngilizce öğretmeni. Ailece yabancı dile merakımız var. Hocamızın tavsiye ettiği internet sitesinden dersimizi çalışıyoruz. Evde profesör mü olacaksın diye takılıyorla?. Bazen gece saat 3-4’e kadar çalışıyorum. Bu yaştan sonra ne yapacaksın dedikleri de oluyor” diye konuştu.

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