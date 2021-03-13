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  4. (Özel) Bursa’da nefes kesen kovalamacada böyle çarpıştı

(Özel) Bursa’da nefes kesen kovalamacada böyle çarpıştı

13.03.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye atan polis ekipleri otomobil sürücüsüne ’ dur’ ihtarında bulundu.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye atan polis ekipleri otomobil sürücüsüne ’ dur’ ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü ara sokaklardan ters yönde süratlı giderek bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpma anı an be an kameralara yansıdı. Şüpheliler, nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalanırken , otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımında yapılan malzemeler ele geçirildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye atan polis ekipleri,16 RBP plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ekiplerin dur ihtarina uymayan araç sürücüsü süratle kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın sonunda araç Yıldırım ilçesi Yavuzselim mahallesine geçti. Ters şeritten ilerleyen araç ara sokaktan çıkan, Selim K., idaresindeki 16 SRH 86 plakalı motosiklete çarptı, motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenirken şüpheli araçtakiler oralı olmayıp kaçmaya devam etti. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından araç durduruldu. Araçta bulunan sürücü Çağrı A., ve yanında oturan arkadaşı Mehmet Şirin Ö., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.
Kazada cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü ara sokaktan ters yönden gelen araçla çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün havaya savrulması anbean kameralar tarafından görüntülendi. Diğer yandan sürücü ve yanındaki arkadaşına sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için yaklaşık 6 bin 300 TL para cezası kesildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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