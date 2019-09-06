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(Özel) Bursa’da okullar açılıyor, büyükşehirden ek sefer tedbiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:04 | Son Güncelleme

Bursa’da 9 Eylül Pazartesi günü 625 bin öğrenci 40 bin öğretmen ders başı yapıyor.

(Özel) Bursa’da okullar açılıyor, büyükşehirden ek sefer tedbiri

Bursa’da 9 Eylül Pazartesi günü 625 bin öğrenci 40 bin öğretmen ders başı yapıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de okulların açılmasıyla yaşanacak ekstra hareketlilik karşısında ek seferleri devreye alıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaray’da 5 ek vagonu devreye alacaklarını, toplu ulaşım konusunda sıkıntılı bölgelerde takviyeler yaptıklarını belirterek, "Bugün 25 yeni otobüsü devreye aldık. Hedefimizin önümüzdeki yıl yeni araç sayısını 100’e çıkarıp filoyu 500 otobüse ulaştırmak. Önümüzdeki yıl hiç bir aracımız klimasız kalmadan, daha modern ve genç filomuz olacak. Pazartesi günü okullar açılıyor. Ekstra hareketliliği olacak. İlk günden tedbirimizi aldık. Yoğunluğun olduğu bölgelerde ek seferlerimiz olacak. Herhangi bir sıkıntıyı Bursalılara hissettirmeden 2019 2020 eğitim öğretim yılını başlatmış olacağız" dedi.
Başkan Aktaş, otobüslerde devreye giren yeni sistemi de hatırlatarak, "Engellilere uygun sesli uyarılar devreye girdi. Hangi durakta olduğu, gelecek durağın neresi olduğu sesli olarak ikaz verecek. Hedefimiz ulaşılabilir bir Bursa. Bursa’nın ekonomisi, turizmi, ticaretinin gelişimi için olmazsa olmaz konulardan bir tanesini ulaşım olarak görüyoruz. 22 aydır da ulaşım, yol, altyapı konusunda ağırlık veriyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik ekipleri de okullar bölgesinde trafiği düzenleyecek. Bursa’nın en kilit noktalarından Acemler’de alınacak tedbirler de arttırıldı.

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