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(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Bursa’da aniden bastıran sağanak yağmura tekerlekli sandalyesiyle sokakta yakalanıp sırılsıklam ıslanan adama kimse yardım etmedi.

Bursa’da aniden bastıran sağanak yağmura tekerlekli sandalyesiyle sokakta yakalanıp sırılsıklam ıslanan adama kimse yardım etmedi. Engelli adam, bir otobüsün yoldaki su birikintisinden geçmesiyle daha da zor anlar yaşadı.
Bursa’da günler öncesinden uyarısı yapılan sağanak yağmur sabah saatlerinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan Bursalılar sırılsıklam ıslanırken yağmurda en büyük sıkıntıyı engelli vatandaşlar yaşadı.
Engelli bir vatandaş evinden akülü aracıyla alışveriş yapmak için çıktı. Dönüş yolunda ani bastıran yağmurun yakalanan engelli vatandaş sırılsıklam ıslanırken ona kimse yardım etmedi. Bu yetmezmiş gibi bir de otobüsün sıçrattığı suyla ıslanan adam bu duyarsız duruma uzun süre tepki gösterdi. Sırılsıklam ıslanan engelli adam engelli aracıyla evinin yolu tuttu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşarken, çatı altları ya da otobüs duraklarına sığınmak zorunda kaldılar.

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları

(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları
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