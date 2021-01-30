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  4. (Özel) Bursa’da yağışla gelen kazada can pazarı: 10 yaralı

(Özel) Bursa’da yağışla gelen kazada can pazarı: 10 yaralı

30.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Bursa Ankara karayolu Kestel ilçesi yakınlarında inşaat işçilerini taşıyan bir minibüsün orta refüje çarpması sonucu araçtaki 10 kişi yaralandı.

Bursa Ankara karayolu Kestel ilçesi yakınlarında inşaat işçilerini taşıyan bir minibüsün orta refüje çarpması sonucu araçtaki 10 kişi yaralandı. Kazadan sonra olay yerinde can pazarı yaşanırken, 2’si araç içinde sıkışan 10 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Minibüsteki işçilerin ahşap oturaklarla güvensiz şekilde yolculuk yaptıkları ortaya çıkarken, itfaiye ekiplerinin sıkışan yaralının sedyede yatarken sağanak yağıştan etkilenmemesi için montuyla tedbir alması dikkat çekti.
Alınan bilgiye göre, kaza 13.30 sıralarında Kestel ilçesi Gölbaşı Rampası’nda meydana geldi. Yenişehir’den Bursa’ya gelen inşaat işçilerini taşıyan Aydın S. idaresindeki 16 AZ 070 plakalı minibüs, Cebrail O . yönetimindeki 16 AHS 516 plakalı araç yüklü TIR’ı sollarken yağışın da etkisiyle orta refüje çarptı. Minibüsteki sürücü ve yanındaki 9 arkadaşı kazada yaralandı.
Yaralılardan ikisi minibüs içinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda 112, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Minibüsün ön koltuğunda sıkışan Kadir S. yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından 112 ve itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Aracın orta bölümünde oturan Ziya A. da sedyeyle kaza yapan minibüsten çıkarıldı. Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma, Kestel Devlet ve Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza sebebiyle Ankara Bursa karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Aracın ön kısmında sıkıştıktan sonra kurtarılan Kadir S.’nin bilincini açık tutmak için görevliler sürekli soru sordular. Bursa Büyükşehir İtfaiyesi’nde görevli kurtarma ekibi personeli de sedyede yatan yaralının etkilenmemesi için kendi montlarıyla şemsiye vazifesi yaptılar.
Jandarma ve bölge trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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