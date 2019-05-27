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(ÖZEL) - Bursalılar sahura kadın davulcuyla uyanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın tarihi sokaklarında yaşayan vatandaşları kadın davulcu sahura kaldırıyor.Bursa’nın tarihi sokaklarında kız başına gezen davulcu, 5 yıldır mahalleliyi sahura kaldırıyor.

(ÖZEL) - Bursalılar sahura kadın davulcuyla uyanıyor

Bursa’nın tarihi sokaklarında yaşayan vatandaşları kadın davulcu sahura kaldırıyor.
Bursa’nın tarihi sokaklarında kız başına gezen davulcu, 5 yıldır mahalleliyi sahura kaldırıyor. Yaptığı işin zor olduğunu belirten 19 yaşındaki Aygün Şengün, "Bursa’da kadın davulcu olarak tekim. Bu Ramazanla birlikte toplamda beş yıldır bu işi yapıyorum. Geceleri kadın başına çalışmak zor olsa da bu zamana kadar hiç bir sorun yaşamadım" dedi.
Mahalle sakinlerinin başta şaşırdığını belirten Şengün zamanla alıştıklarını ve ilgi gösterdiklerini belirtti.

(ÖZEL) - Bursalılar sahura kadın davulcuyla uyanıyor

(ÖZEL) - Bursalılar sahura kadın davulcuyla uyanıyor

(ÖZEL) - Bursalılar sahura kadın davulcuyla uyanıyor

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