(Özel) Bursa’nın şoför Nebahat’inden kadınlara çok özel mesaj

Bursa’nın şoför Nebahat’i 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tüm kadınlara mesaj verdi. Bursa’nın ilk ve tek kadın otobüs şoförü Ayşen Akçay, "Cesareti olan kadın her işin üstesinden gelir, korkmayın yeter ki hedef edinin" dedi.

43 yaşındaki 2 çocuk annesi Ayşen Akçay’ı, Türkiye 3 sene önce TIR kullanırken paylaştığı görüntülerle tanıdı. 10 senedir TIR kullanan Akçay’ın o dönem tek hayali toplu taşıma araçlarını kullanabilmekti. Motosiklet ve iş makinesi dışında tüm sınıflardaki ehliyetlere sahip olan Akçay, girdiği sınavlarda başarılı olunca Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği’nde otobüs şoförü olarak göreve başladı.

Bursa’da 35/B hattında çalışan 2 çocuk annesi Ayşen Akçay 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. Hayalim dediği ve 11 aydır yaptığı mesleğe nasıl başladığını anlatan Akçay, “Alinur Aktaş beyefendinin Merinos’ta bir toplantısına katıldım. Kendisi vatandaşlarla birebir görüştüğü için, bir bayan olarak otobüs şoförü olma hayalimi kendisine anlattım. Sağ olsun can kulağıyla dinledi ve çok ilgisini çekti. Onun vesilesiyle sınavlara girdim ve başarılı oldum. Çalışmama vesile olan sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara seslenen Akçay, “Korkmasınlar gelsinler. Şuanda imkanlar mevcut Belediye Başkanımız ve Genel Müdürümüz öncelik kadınlarımız diyor. Kadın isterse her işin üstesinden gelir. Yollarını açtık cesareti olan bayanlar başvursun. Hepsinin kadınlar gününü kutluyorum” mesajını iletti. Akçay, “BURULAŞ’ta yaklaşık Bin’e yakın şoför var içlerinde tek kadın şoför olmak başta zor olsa da biz bunları kolaylıkla, arkadaşlarımız sayesinde aştık. Beni içlerine kabul ettiler” diye konuştu.

Yolculardan nazar bilekliği

Elindeki nazar boncuklu bileklikleri gösteren Ayşen Akçay, “Yolcularım nazar değmesin diye hediye ettiler. Aslında tesbih şeklindeydi, ama ben tesbih kullanmadığım için kendime bileklik yaptım. Onların hatırası olarak kullanıyorum” dedi.