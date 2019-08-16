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(Özel) Bursaray’da kapasite yüzde 60 artıyor... Bu uyarı önemli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük toplu ulaşım projesi Bursaray’da kapasiteyi yüzde 60 arttıracak çalışmalara hız verdi.

(Özel) Bursaray’da kapasite yüzde 60 artıyor... Bu uyarı önemli

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük toplu ulaşım projesi Bursaray’da kapasiteyi yüzde 60 arttıracak çalışmalara hız verdi. Yeni sinyalizasyon sistemiyle bekleme süresi 2 dakikaya düşecek. Bu çalışmalar kapsamında 20-22 Ağustos tarihleri arasında hizmetler saat 23.10 itibariyle sonlandırılacak. Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Acemler Şehreküstü istasyonlarında bu saatten itibaren hizmet veremeyeceklerini belirterek, "Kapalı istasyonlar arasında otobüs desteğimiz hazır olacak" dedi.
Vatandaşların kentte, rahat ve güvenli şekilde yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla raylı sistemdeki bakım ve kontrollerine aralıksız devam ediyor. Bursa’da ulaşımı pratik çözümlerle rahatlatan, akıllı kavşak ve yol genişletme çalışmalarının yanı sıra yeni metro hatları ile köprülü kavşak projelerine de ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, mevcut raylı sistem hattında kapasite artışı için başlatılan sinyal optimizasyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Günlük yolcu sayısını 280 binden 440 bin kişiye çıkartacak yeni sinyalizasyon optimizasyon çalışması kapsamında Salı ve Perşembe günü gece saatlerinde bazı istasyonlar arasında otobüslerle ücretsiz aktarma yapılacak.
Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, "20 ve 22 Ağustos 2019 tarihlerinde, yolcu kapasitesini yüzde 60 arttıracak ve bekleme süresini 2 dakikaya düşürecek sinyalizasyon çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, Bursaray işletimi Acemler-Şehreküstü istasyonları arasında 23:10’da sonlandırılacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapalı istasyonlar arasındaki işletim otobüs aktarmalı olarak yapılacak. Emek/Üniversite istasyonundan gelen yolcularımız Acemler istasyonunda, Kestel/Arabayatağı istasyonundan gelen yolcularımız ise Şehreküstü istasyonunda otobüslere ücretsiz aktarma yapabilirler. Vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için çalışıyoruz. Anlayışları için teşekkür ediyoruz" dedi.

(Özel) Bursaray’da kapasite yüzde 60 artıyor... Bu uyarı önemli

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