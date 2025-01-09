Özel "Büyük sürpriz yapacağız" diyerek duyurmuştu! 'Kırmızı kartlı' erken seçim mesajı sosyal medyada olay oldu

CHP Genel Başkanı Özel, bazı açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Özel "Mersin'den Türkiye'ye yeni bir mesajımız, bir başlangıcımız olacak. Herkesin o meydana gelmesini istiyorum. O meydanda bütün Türkiye'ye vereceğimiz mesajı ve bir önemli başlangıcı hep beraber gerçekleştirmeyi umuyorum" demişti.

Özel'in bu mesajı dikkat çekerken yapacağı 'Büyük sürpriz' açıklaması merak konusu olmuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesini toplu açılış törenine katılan Özel buradaki konuşmasında erken seçim çağrısında bulundu ve "Geçim yoksa seçimi getirene kadar Erdoğan'a kırmızı kartı gösteriyoruz" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Bugün asgari ücretliye yüzde 30 zam verenler, utanmadan sokağa çıkıyorlar. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Erdoğan diyor ki, fahiş ücret uygulayanları boykot edin. Bu çağrıyı sahipleniyorum.

"SARI KARTI GÖSTERDİNİZ, TAYYİP BEY ANLAMADI"

31 Mart'ta siz sarı kartı gösterdiniz, ama Tayyip bey anlamadı. Bundan sonra protesto haktır. Emeklileri, asgari ücretlileri tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum.

"BİZ BU İKTİDARI DEĞİŞTİRECEĞİZ O SEÇİM SANDIĞINI GETİRECEĞİZ"

Biz bu iktidarı değiştireceğiz, o seçim sandığını getireceğiz ve bu iktidar gidecek. Biz geleceğiz. Mersin'in yüzünü nasıl güldürdüysek Türkiye'nin yüzünü de öyle güldüreceğiz.

Emekliler, bundan sonra Türkiye’nin dört bir yanında cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu düşük maaşları çektikçe bu zulmü gördükçe, iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye hazır mısınız?

"GEÇİM YOKSA SEÇİMİ GETİRENE KADAR ERDOĞAN'A KIRMIZI KART GÖSTERİYORUZ"

Geçim yoksa seçimi getirene kadar Erdoğan'a kırmızı kartı gösteriyoruz. Türkiye ittifakı kırmızı kartı çekecek halkın iktidarını kuracaktır.

Getirin sandığı bıktık artık sizden, gidiyorsunuz halkın iktidarı geliyor. Kırmızı kartı elinizden, cebinizden eksik etmeyin"

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Öte yandan Özel'in bu konuşması sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Özel'in 'Büyük sürpriz' sözlerinin ardından gelen bu açıklamayla ilgili birçok yorum yapıldı.