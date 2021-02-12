(Özel) Büyükada’da 3 katlı bina alevlere teslim oldu

Büyükada’da 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada çıkan yangın 1 saatlik çalışma sonrası itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çınar Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı bölümünde nedeni bilinmeyen bir sebeple dün gece 23.45 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp binanın diğer bölümlerine sıçrayan yangına Büyükada İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine 112 acil ambulansı ve emniyet görevleri sevk edildi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınabildi. Yangında maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.



