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(Özel) Büyükada’da fayton faciası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

Büyükada’da faytona sürülen atlar iddiaya göre sıcaktan bunalınca bir anda koşmaya başladı.

Büyükada’da faytona sürülen atlar iddiaya göre sıcaktan bunalınca bir anda koşmaya başladı. Vatandaşlar ezilmekten son anda kurtulurken, kaldırıma çarpan faytonun devrilmesi sonucu atlar yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Büyükada’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir faytona sürülen atlardan ikisi iddiaya göre sıcaktan bunalınca kontrolden çıktı. Arkalarındaki faytonla beraber bir anda koşmaya başlayan atlar yolda tehlike saçtı. O sırada yol üzerinde bebek arabalarıyla duran iki kadın kendilerine doğru gelen atları fark ederek yolun kenarına kaçtı. Diğer vatandaşlar da yola atlayarak atları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Vatandaşlar kendilerine doğru hızla koşan atların altında ezilmekten son anda kurtuldu. Tekerinin kaldırıma çarpmasıyla fayton yola devrilirken atlar da yaralandı.
Atların kontrolden çıkarak yolda koştukları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bebek arabalı iki kadın atları fark ederek kaçıyor, diğer vatandaşlar da atları durdurmaya çalışıyor. Atlar hızla koşuyor ve fayton yola devriliyor.

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