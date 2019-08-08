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(Özel) Büyükçekmece’de elektrik direğine çıkan kişi elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de bir kişi elektrik direğine çıktı.

Büyükçekmece’de bir kişi elektrik direğine çıktı. Elektrik direğine çıkan şahıs elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı kişinin elektrik kurumu çalışanı olmadığı yüksek gerilim hattına hırsızlık amaçlı çıktığı ileri sürüldü.
Olay, dün Hürriyet Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, isminin S.H. olduğu öğrenilen bir kişi kiralık araç ile sokak üzerinde bulunan yüksek gerilim hattının olduğu yere geldi. Burada üstüne giydiği elektrik şirketine ait kıyafetler ile direğe çıktı. Direğe çıkan S.H.’yi elektrik çarptı. Çarpmanın etkisi ile 5 metrelik direkten yere düşen S.H. yanmaya başladı. Çevreden geçen bir vatandaş yangın söndürme tüpü ile S.H.’ye müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede yanan otları da söndürdü. Hastaneye kaldırılan S.H.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hırsızlık için direğe çıktı iddiası
Olay yerine gelen polis ekipleri S.H.’nin yanan kıyafetleri arasında kimliğini buldu. Olay yerine gelen elektrik ekibi çalışanları S.H.’nin şirketlerinde çalışmadığını belirledi. S.H.’nin direğe elektrik kablosu hırsızlığı için çıkmış olabileceği iddiasında bulunuldu.

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