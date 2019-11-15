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(ÖZEL) Büyükçekmece’de kasklı saldırgan dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 08:56 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de motosiklet kaskı takan saldırgan, iş yerlerinin önünde oturan amca ile yeğenine kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı.

Büyükçekmece’de motosiklet kaskı takan saldırgan, iş yerlerinin önünde oturan amca ile yeğenine kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün gece 20.30 sıralarında Büyükçekmece Mimaroba’da bulunan bir kırtasiye önünde meydana geldi. Kısa bir süre önce devir aldıkları kırtasiye önünde taburede oturan Saim A. ve amcası Hakkı A. motosiklet kaskı takan saldırganın hedefi oldular. Kimliği belirsiz saldırgan, amca ile yeğenine kurşun yağdırdıktan sonra, kendisini bekleyen bir motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı. Saim A. bacağından 2 kurşun ile yaralanırken, Hakkı A. boynuna ve vücuduna gelen kurşunlar ile ağır yaralandı. Olayı gören esnaf arkadaşları hemen yardıma koşarak yaralananları, yakında bulunan tıp merkezine götürdüler. İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan Hakkı A. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Saim A. ise Bağcılar Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Delil çalışması yapan ekipler, görgü tanıklarını dinleyerek kamera kayıtlarını inceledi. Polisin saldırganı yakalama çalışması sürüyor.

Dehşet anları güvenlik kamerasında
Büyükçekmece’de yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Saim A. ile Hakkı A.’nın olaydan önce iş yerlerinin önünde taburede oturup sohbet ettikleri görülüyor. Bu sırada motosiklet kasklı saldırganın önce bir tur keşif yapıp daha sonra ikilinin yanına gelip yakın mesafeden ateş ettiği kameralara yansıyor. Bu sırada yan tarafta bulunan kafede yaşanan panik ve telaş anları da güvenlik kamerasına yansıyor.

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