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(ÖZEL) Çaldıkları otomobili söküp bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 09:24 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda perde mağazası önünden çalınan otomobil parçalanmış bir şekilde Sultangazi’de bulundu.

Zeytinburnu’nda perde mağazası önünden çalınan otomobil parçalanmış bir şekilde Sultangazi’de bulundu. Şüphelilerinin kayıplara karıştığı otomobil hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, 9 Eylül günü Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi’nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 şüpheli kamyonetle cadde üzerine gelerek perde mağazasının önündeki otomobili gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri otomobilin kelebek camını kırarak içine girdi. Diğer şüpheliler de etrafı gözledi. Kısa süre içerisinde otomobili çalıştırmayı başaran şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.
Sabah çalıştığı mağazaya geldiğinde otomobilinin çalındığını fark eden Mehmet Akdağ durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri otomobili ve şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalınan otomobil Sultangazi’de bir sokakta her tarafı sökülmüş şekilde bulundu. Şüpheliler ise kayıplara karıştı.

“Jantına kadar her şeyi çalmışlar”
Sökülen otomobilini tamir eden araç sahibi Mehmet Akdağ, “Sabah mağazaya geldiğimde aracımın burada olmadığını öğrendim. Çekicileri aradım. Aracımın çekilmediğini söylediler. Kameraya baktık. Sabah saat 06.00 civarında kamyon tarzı bir araçla önünü kapatıp siper ediyorlar. Çalıyorlar. Akşamında aracı bulduk ama aracın üstünde jantına kadar her şeyi çalmışlar. Torpidosuna kadar sökmüşler. Hiçbir şeyini bulamadık. Şu an araştırıyoruz. Tekrar toplamaya başladık. Bu kadar yapabildik. Bütün orijinal parçaları söküldü. Şu an içinde hiçbir şeyi yok” dedi.

“Benden 20 dakika önce arkada bir aracı çalmaya çalışıyorlar”
Aracı toparlayabilmek için 7 bin TL harcama yaptığını ifade eden Akdağ, “Güvenlik kameralarını izledik. Polisleri çağırdık. Komşu mağazanın kamera kayıtlarını da aldılar. Soruşturma başlattılar. Sonucun ne olacağını bekliyoruz. Şüpheliler yok. Görüntüler var aslında ama bekliyoruz. Benim canım yandı. İnşallah başkasının yanmaz. Bu sıralar çok olduğunu söylüyorlar. Benden 20 dakika önce arkada bir aracı çalmaya çalışıyorlar. Onun alarmı ötüyor. Sahibi çıkınca dönüyorlar. Tesadüfen bizim aracı gördüğü için alıp bunu götürüyorlar” diye konuştu.

“Koltuksuz ev gibiydi”
Araçtaki her şeyin söküldüğünü söyleyen Akdağ, “Temeli vardı ama içi yoktu. Koltuksuz ev gibiydi. Hiçbir şey yoktu. Jantlara kadar almışlardı. İç pandizotlar yoktu. Arkada takım çantam vardı. Onlar da yoktu. Paspaslar yoktu. Görebileceğiniz bütün parçaları sökmüşler. Dikiz aynaları bile yoktu. Hepsini söktüler” ifadelerini kullandı.

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