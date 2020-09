(ÖZEL) Çaldıkları otomobili söküp bıraktılar

Zeytinburnu’nda perde mağazası önünden çalınan otomobil parçalanmış bir şekilde Sultangazi’de bulundu. Şüphelilerinin kayıplara karıştığı otomobil hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 9 Eylül günü Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi’nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 şüpheli kamyonetle cadde üzerine gelerek perde mağazasının önündeki otomobili gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri otomobilin kelebek camını kırarak içine girdi. Diğer şüpheliler de etrafı gözledi. Kısa süre içerisinde otomobili çalıştırmayı başaran şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sabah çalıştığı mağazaya geldiğinde otomobilinin çalındığını fark eden Mehmet Akdağ durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri otomobili ve şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalınan otomobil Sultangazi’de bir sokakta her tarafı sökülmüş şekilde bulundu. Şüpheliler ise kayıplara karıştı.

“Jantına kadar her şeyi çalmışlar”

Sökülen otomobilini tamir eden araç sahibi Mehmet Akdağ, “Sabah mağazaya geldiğimde aracımın burada olmadığını öğrendim. Çekicileri aradım. Aracımın çekilmediğini söylediler. Kameraya baktık. Sabah saat 06.00 civarında kamyon tarzı bir araçla önünü kapatıp siper ediyorlar. Çalıyorlar. Akşamında aracı bulduk ama aracın üstünde jantına kadar her şeyi çalmışlar. Torpidosuna kadar sökmüşler. Hiçbir şeyini bulamadık. Şu an araştırıyoruz. Tekrar toplamaya başladık. Bu kadar yapabildik. Bütün orijinal parçaları söküldü. Şu an içinde hiçbir şeyi yok” dedi.