(Özel) Çaldıkları tüpleri polisi görünce sokağa atıp kaçmak istediler

Denizli’de gündüz vakti girdikleri depodan iki tane mutfak tüpü çalan 4 kişi, polisleri görünce ellerindeki tüpleri sokağa bırakıp kaçmak istedi. Zanlılardan 2’si yakalanırken, polis kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet Keçili (35), oturdukları apartmanda tanımadığı 4 kişiyi gördü. Şahısların hareketlerinden şüphelenip takibe alan Keçili, şahısların apartmanlarından mutfak tüplerini aldığını görünce polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelin ekipler, şüphelilerden 2’sini tüpleri bırakıp kaçmak istedikleri sırada suçüstü yakaladı. Diğer 2 şüpheli ise koşarak uzaklaştı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“Benle muhabbet ettiler, fark edince polisi aradım”

Hırsızların kendisiyle sohbet ettiğini ve ardından polis tarafından suçüstü yakalandıklarını aktaran Ahmet Keçili, “Apartmanda 3 günden beri garip şeyler olmaya başladı. Çeşitli eşyalarımız eksiliyordu. Apartmandan çıkarken her yerinde dövme olun garip, tanımadığım insanlar gördüm. Sonra bu yabancı şahısları takip ettim ve apartmanın deposunu boşalttıklarını fark ettim. Sonra polisi aradım, polis ikisini yakaladı, diğer ikisi kaçtı. Bulunan malzemelerimiz depomuza iade edildi. Binaya normal vatandaş gibi girdiler, ardından dışarıya malzemeleri taşımışlar. Ben olayı suçüstü gördüm, hırsız benle birebir konuştu ve muhabbet etti. Benim hırsız olduklarını anladığımı fark ettiler. Kaçmaya çalıştılar ama polis yakaladı” dedi.

Öte yandan, yaşananlar bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, elinde iki adet mutfak tüpü olan bir kişi ilerliyor ve bir kişi de onu takip ediyor. Ardından takip devam ediyor ve polis ekipleri olay yerine gelince şahıs tüpleri sokağa bırakarak gözden kayboluyor. Polis ekipleri sonrasında tüple ilerleyen kişiyi yakalamak için hızla gidiyor.