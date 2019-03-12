HABER

(Özel) Çalınan forkliftin tırla kaçırılma anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

Pendik’te bir iş yerine ait forklift aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tıra yüklenip kaçırıldı.

Pendik’te bir iş yerine ait forklift aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tıra yüklenip kaçırıldı. 6 tonluk forkliftin tır ile götürülme anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik Çınardere Mahallesi Gönenli Mehmet Efendi Caddesi üzerinde sunta toptancılığı yapan bir firmaya ait forklift aracı, geçtiğimiz cumartesi akşamı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. 6 tonluk forklift aracı, bir tıra yüklenip götürülerek iş yerinden çalındı. Forklifti çalınan iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Forkliftin tıra nasıl yüklendiği merak konusu iken, çalınan forkliftin kaçırılma anları çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tırın arkasına yüklenmiş forklift yolda götürülüyor.
Hırsızlığın yaşandığı iş yerindeki sorumlu İbrahim Durmuş; “forklifti almışlar, 6 tonluk bir forklift. Şu anda gereken işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Kimin aldığı belli değil. Kimse ile problemimiz yok. Son zamanlarda satılıktı, gelen giden oldu ama adamlar ne için geldi bilemiyoruz. 98 modeli birinci sahibiyiz. Şu an karakolla irtibata geçtik gereken işlemler yapılıyor” dedi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Spor ürünleri mağazasına giren 3 hırsız, suçüstü yakalandıSpor ürünleri mağazasına giren 3 hırsız, suçüstü yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

Polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı! 2 ölü 15 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.