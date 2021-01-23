HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Çalışma belgesini bahane ederek, havalimanına gidince cezayı yedi

(Özel) Çalışma belgesini bahane ederek, havalimanına gidince cezayı yedi

23.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında çalışma belgesinin olduğunu belirtip, akrabalarını havalimanından alan şahsa para cezası kesildi.Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kadıköy’de, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında çalışma belgesinin olduğunu belirtip, akrabalarını havalimanından alan şahsa para cezası kesildi.
Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis ekipleri ise Kadıköy’de kısıtlamalar kapsamında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti.
Denetimler esnasında polis ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsü M.K.’nın evrak kontrolü sonrası Kocaeli sınırları içerisinde çalıştığı iş yerinden aldığı izin belgesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen misafirlerini almak için trafiğe çıktığı belirlendi. Sürücü M.K.’ya 3 bin 469 lira para cezası kesildi.
Öte yandan M.K.’ya ait araçta çok sayıda kişinin olduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!
57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?
1/

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, 'Yeni dalga olabilir' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, 'Yeni dalga olabilir' diyerek uyardı

Küçük kızın ölümü şoke etmişti! TikTok'la ilgili flaş karar

Küçük kızın ölümü şoke etmişti! TikTok'la ilgili flaş karar

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Bakan Akar: Çok daha ileri gideceğiz

Bakan Akar: Çok daha ileri gideceğiz

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Yağmur suyu toplama sistemi' kurulması zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu oldu

Diyarbakır ve Tunceli'de mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

İki ilde daha mutasyonlu virüs tespit edildi

İrfan Fidan kimdir? AYM üyeliğine seçilen İrfan Fidan kaç yaşında, nereli?

AYM üyeliğine seçilen İrfan Fidan kimdir?

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili flaş açıklama: Bilim Kurulu Üyesi İlhan duyurdu

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Hesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının en büyük şokunu yaşadı

Hesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının şokunu yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.