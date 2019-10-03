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(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

Pendik’te yol üzerinde İSKİ tarafından yapılan çalışma sırasında su borusu patladı.

Pendik’te yol üzerinde İSKİ tarafından yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Borudan fışkıran tazyikli su yol üzerindeki binanın boyunu geçti. Hem yoldan geçen araçlar hem de yayalar o noktadan geçmekte zorluk çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesinde bir cadde üzerinde İSKİ tarafından çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran tazyikli su havaya yükselerek binanın boyunu geçti. Suyun kaldırımdaki yayalar ile yoldan geçen araçların üzerine geldiği gözlendi. Patlayan borudan fışkıran su hem araç sürücülerine hem de yayalara zor anlar yaşattı.
Borunun patlamasıyla fışkıran suyun binanın boyunu geçtiği anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde borudan fışkıran su çevreye yayılıyor, fışkıran su yoldan geçen araçların üzerine geliyor.

(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti

(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti

(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti

(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti

(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti

(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti

(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti

(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti

(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti

(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti

(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti

(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti

(Özel) Çalışma esnasında su borusu patladı, tazyikli su binanın boyunu geçti
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