HABER

(Özel) Cam kemik hastası Aras artık yürüyebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Beykoz’daki cam kemik hastası Aras’a Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kaymakamlığı işbirliğiyle protez ayaklar alındı.

(Özel) Cam kemik hastası Aras artık yürüyebilecek

Beykoz’daki cam kemik hastası Aras’a Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kaymakamlığı işbirliğiyle protez ayaklar alındı. En büyük hayali yürümek olan 7 yaşındaki Aras Demirci yürümeye başladı.
3 yaşında cam kemik hastalığı teşhisi konan Aras Demirci yürümekte zorluk çekiyordu. Aras, eğitimini de eve gelen öğretmen sayesinde devam ettiriyordu. Yürüyebilmesi için protez ayaklara ihtiyacı olan Aras’a Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kaymakamlığı yardım etti. Protez ayaklar alınan Aras, ailesinin desteği ile yürümeye başladı.
Evden çok nadir dışarı çıkan Aras Demirci’yi Beykoz Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi ziyaret etti. Belediye personeli hayvanat bahçesine gitmek isteyen Aras’ı önce Karlıtepe Mesire Alanı’nda gezdirdi, sonrasında da Polonezköy Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvan bahçesine götürdü.
Cam kemik hastası Aras Demirci, “Belediyemize çok teşekkür ederim. Belediyemiz olmasaydı bu ayakkabıları alamazdık. Belediyemiz sayesinde ayağa kalkacağım İnşallah. Hastalığımdan memnunum. Başkanıma ve öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Öğretmenim iyi ki varsın. Sen olmasan hayvanat bahçesine de gidemeyecektim. Seni çok seviyorum” dedi.
Aras’ın babası Alkan Demirci, “Benim oğlum can kemik hastası protez filan gerekiyordu. Belediyeden Allah razı olsun protezlerimizi aldı. 7 yaşında yürüyemiyor. İnşallah bu protezlerle yürüyecek. Doktor da söyledi zaten iyi bakıldığı zaman Aras’ın yürüme durumu var. Aras’ın yürümesini istiyorum. Doğuştan bir şeyi yoktu. Bağırsak düğümden ameliyat oldu. Hiç kilo filan almadı. 3 yaşına geldi. Doktora götürdük, doktor cam kemik hastası olduğu söyledi" diye konuştu.

(Özel) Cam kemik hastası Aras artık yürüyebilecek

(Özel) Cam kemik hastası Aras artık yürüyebilecek

(Özel) Cam kemik hastası Aras artık yürüyebilecek

(Özel) Cam kemik hastası Aras artık yürüyebilecek

Yine aynı görüntü! Son dakikada yetiştilerYine aynı görüntü! Son dakikada yetiştiler
Ölen eşine verdiği sözü tutup şiir kitabı çıkardıÖlen eşine verdiği sözü tutup şiir kitabı çıkardı
Ayvalık’ta Evgeny Grinko rüzgarı estiAyvalık’ta Evgeny Grinko rüzgarı esti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor!

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alımı

Günlük burç yorumları 29 Temmuz Pazartesi - Ay, Yengeç burcuna geçiyor

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Asfalt çalışmasının sona erdiği FSM Köprüsü havadan görüntülendi

Asfalt çalışmasının sona erdiği FSM Köprüsü havadan görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.