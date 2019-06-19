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Özel cam şişede kokainle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 14:30 | Son Güncelleme

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde eğlenmeye gittiği gece kulübünde, üstünde, özel şişede 9.80 gram kokainle yakalanan M.T.G. (23), gözaltına alındı.

Özel cam şişede kokainle yakalandı

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde eğlenmeye gittiği gece kulübünde, üstünde, özel şişede 9.80 gram kokainle yakalanan M.T.G. (23), gözaltına alındı.
Çeşme'nin turistik mahallesi Alaçatı'da cumartesi günü polis ekipleri denetim yaptı. Ünlü bir gece kulübünde kontrol yapan ekipler, M.T.G. adlı şüphelinin üstünde, özel şişede 9.80 gram kokain ele geçirdi. M.T.G. gözaltına alındı. Hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılan M.T.G., serbest bırakıldı.

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