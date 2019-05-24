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(Özel) Cami bahçesindeki aracın üzerine ağaç devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

İstanbul Eyüpsultan’da cami bahçesinde park halinde bulunan bir aracın üzerine ağaç devrildi.

İstanbul Eyüpsultan’da cami bahçesinde park halinde bulunan bir aracın üzerine ağaç devrildi. Araç kullanılmaz hale gelirken, olayın iftar saatinde olması olası bir can kaybını önledi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merkez Camii’nin bahçesinde park halinde bulunan bir aracın üzerine ağaç devrildi. Rüzgarın ve yağışın etkisiyle devrilen ağaç, arabayı kullanılmaz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda ağaç kesilerek arabanın üzerinden kaldırıldı.
"Ezmiş arabayı"
Olay anını gören bir vatandaş, “Yağmur yağarken bir baktık ki ağaçlardan biri beyaz bir arabanın üzerine yıkılmış. Ezmiş arabayı. Yaralanan yoktu ama o alanı dallar falan kapattı. Kökü çürümüş eski ağaç. Araba park yerindeydi. Bizim gördüğümüz kimse yoktu” dedi.

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