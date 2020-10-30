HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (ÖZEL) Camiden ayakkabı çalan hırsız kamerada

(ÖZEL) Camiden ayakkabı çalan hırsız kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 23:22 | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa’da camiye gelen kişi namaz kılıyormuş gibi yaparak ayakkabı çaldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da camiye gelen kişi namaz kılıyormuş gibi yaparak ayakkabı çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir camide öğle namazı esnasında gerçekleşti. İddiaya göre, cemaatle beraber camiye gelen bir kişi ayakkabı dolabına eski ayakkabısını bıraktı. Namaz kılıyormuş gibi yapan kişi ayakkabı dolabındaki ayakkabılardan birini gözüne kestirdi. Cemaat namazına devam ederken gözüne kestirdiği yeni ayakkabıyı çalan kişi camiden çıkarak uzaklaştı. Daha önce de çeşitli hırsızlık olaylarının yaşandığını söyleyen cami cemaati ne yapacağını bilmiyor.

“Eskiyi bırakıp yenisini alıp götürüyor”
Yaşanan olayı anlatan caminin yönetim kurulu üyesi Kadir Aydemir, “Namaz kılacak gibi geliyor. Ayakkabıları koyuyor. Erken çıkıyor. Başkasının ayakkabısını alıp gidiyor. Biz bunları karakola da bildirdik. Netice alamadık. Sürekli oluyor. Eskiyi bırakıp yenisini alıp götürüyor. Adam daha ayakkabının borcunu bile bitiremediğini söyledi. Yeni, güzel ayakkabılar çalındı. Bir de kumbaramız vardı. O kumbarayı da kırdılar. İçindeki paranın birazını aldılar. Kırdılar. Onu kaldırdık. Yenisini alacağız” dedi.

“Burada yapılması yanlıştır ama yapıyorlar”
Hırsızın namaza durur gibi yaptığını ifade eden Aydemir, “Hangi ayakkabı güzel diye bakıyor. Hemen onu alıp camiden çıkıp gidiyor. Camide böyle şeyler yanlış olur. Cami Allah’ın evidir. Burada yapılması yanlıştır ama yapıyorlar. Ne yapacağız, bilmiyorum. Ayakkabısı çalınan kişiye verecek ayakkabı bulamıyoruz. Terlik veriyoruz. Gönderiyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitmeEnkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Metil alkol zehirlenmesi belirtileri!Metil alkol zehirlenmesi belirtileri!
1/
En Çok Okunan Haberler
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
İzmir'deki deprem sonrası kritik doğalgaz, elektrik uyarısı
İzmir'deki deprem sonrası kritik doğalgaz, elektrik uyarısı
İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı
İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama
Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Diğer Haberler
Depremden kurtuldu, yükselen deniz sularına kapılarak hayatını kaybetti
Depremden kurtuldu, yükselen deniz sularına kapılarak hayatını kaybetti
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı
Enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı
İzmir'de deprem sırasında gökdelenin tepesindeki vinç böyle devrildi
İzmir'de korkunç anlar! Gökdelenin tepesindeki vinç böyle devrildi
ABD'den depremin ardından Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı
ABD'den Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı
Samsun'da korkunç olay! Pompalı tüfekle sokak ortasında intihar etti
Korkunç olay! Sokak ortasında intihar etti
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 PCR test sonuçları değiştirildi' iddiasına ilişkin açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.