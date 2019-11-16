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(Özel) Caminin geleceğini ‘sandık’ belirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 09:56 | Son Güncelleme

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yıkılarak yeniden yapılması gündeme gelen cami için halk oylaması yapıldı.İlçede 1959 yılında yapılan Aydıntepe Merkez Camisi’nin, cami derneğince yıkılarak yeniden yapılması gündeme getirilince ilçe halkı arasında büyük tartışmalar yaşanmaya başladı.İlçedeki tartışmalara kulak veren Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, caminin geleceği için bir halk oylaması yapılmasını önerdi.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yıkılarak yeniden yapılması gündeme gelen cami için halk oylaması yapıldı.
İlçede 1959 yılında yapılan Aydıntepe Merkez Camisi’nin, cami derneğince yıkılarak yeniden yapılması gündeme getirilince ilçe halkı arasında büyük tartışmalar yaşanmaya başladı.
İlçedeki tartışmalara kulak veren Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, caminin geleceği için bir halk oylaması yapılmasını önerdi. Bunun üzerine cami bahçesine sandık kurularak vatandaşlar oy kullanmak için davet edildi.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği oylamada üzerinde, “Caminin yıkılıp yeni bir proje ile yapılmasını istiyorum” ve “Caminin tadilattan geçirilip düzenlenmesini istiyorum” seçeneklerinin bulunduğu oy pusulası kullanıldı. İlçe merkezinde ikamet eden vatandaşlar 4 saat süren oylama süresince tercihlerini sandığa attı.
Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın da, halk oylamasını takip etti.
Kaymakam Akın burada yaptığı açıklamada, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan caminin tarihi olmadığına ilişkin ellerinde yazı bulunduğunu ancak, caminin daha önceden kullanılan kapısı, minberi ve kürsüsü tescillendiğini belirtti.
Caminin aslında yıkım aşamasına geldiğini ancak bunun geri dönüşü olmayacak bir karar olduğu için halka sorulduktan sonra hareket edilmesi gerektiğini belirten Akın, “Aslında burası şu anda yıkım aşamasına gelmiş ancak vatandaş arasında büyük bir tartışma konusu. Caminin 60 yılda olsa ilçenin hafızasında bir yer ettiği, ufak tefek tadilat işlemleriyle caminin kurtarılmasının mümkün olduğu konusunda bir talep var. Ancak diğer taraftan da caminin yıkılıp ilçenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir cami yapılması konusunda halkın görüşü var. Dernek aslında caminin yeni proje konusunda her şeyi hazırlayıp tam işlemlere başlarken, ben son olarak halka bunun sorulması gerektiğini, bunun çok kritik bir karar olduğunu, geri dönüşü olmayan bir karar olduğunu belirterek, halka bir soralım ondan sonra dernek bu konudaki kararını kesinleştirsin diye bir faaliyete giriştik ve halk oylaması yapılmasına karar verdik” dedi.
Çıkan kararın ilçe için hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Akın, “Aydıntepe halkı da burada caminin yıkılıp baştan yapılması konusunda yada ufak tadilatla caminin biraz daha iyileştirilmesi konusunda bir görüş beyan edecek. Bu görüşe göre de cami derneği ona göre bir uygulama yapmaya karar verecek. Bu konuda nasıl bir karar alınırsa bu uygulayıcı arkadaşların elini de biraz daha rahatlatmış olacak. Onlara destek olmuş olacak. Umarım bu karar ilçemiz için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.
Caminin geleceğine halkın karar verecek olmasından ötürü Kaymakam Akın’a teşekkür eden farklı görüşten vatandaşlar da çıkan sonucun ilçe için hayırlı olmasını diledi.

Yıkılıp yeniden yapılacak
Yapılan halk oylamasında, 385 kişi oy kullanırken, 247 “Caminin yıkılıp yeni bir proje ile yapılmasını istiyorum” tercihine mührü bastı. Kalan 114 kişi “Caminin tadilattan geçirilip düzenlenmesini istiyorum” seçeneğini tercih etti. 24 kişinin oyu da geçersiz sayıldı.

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