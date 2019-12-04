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(Özel) Camiye “örümcek adam” gibi tırmanıp sadaka kutusunu boşalttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:38 | Son Güncelleme

Bağcılar’da kapısı kilitli olan camiye “örümcek adam” gibi tırmanarak giren hırsız, sakada kutusundaki yardım için vatandaşlardan toplanan paraları çaldı.

Bağcılar’da kapısı kilitli olan camiye “örümcek adam” gibi tırmanarak giren hırsız, sakada kutusundaki yardım için vatandaşlardan toplanan paraları çaldı. Hırsızlık yaparken yere düşürdüğü paraları da eğilip alan hırsız, son işinde Bağcılar polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Camiye tırmanması ve hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.
Bağcılar’da son zamanlarda bir şahsın birçok cami ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı yönünde şikayet gelmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İlk olarak geçtiğimiz Temmuz ayında bir şahıs, akşam saatlerinde Kirazlı Merkez Camine geldi. Hırsız kapısının kilitli olduğunu bildiği camiye vakit kaybetmeden korkuluklarından tırmanmaya başladı. Kısa sürede içeriye giren hırsız, yardım için vatandaşlardan toplanan paranın bulunduğu sakada kutusunun kilidini kırdı. Hırsız ardından sadaka kutusunu içerisindeki paraları çalmaya başladı.

Yere düşürdüğü bozuk paraları eğilip çaldı
Hırsız kağıt paraları çaldıktan sonra yere bozuk paraları yere düşürdüğünü fark etti. Soğukkanlı hırsız, bozuk paraları da eğilerek çaldıktan sonra camiden çıkarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin peşinde olduğu hırsız, son olarak dün saat 15.00 sıralarında Güneşli Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir iş yerine girdi. Buradan da hırsızlık yapan hırsız, son işine yakayı ele verdi. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini ve kimliğini belirlediği Ali Y.’yi(36) kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın camiye tırmanması ve içeriden yaptığı hırsızlık ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İlçede hırsızlara göz açtırmayan Bağcılar polisi, zanlıyı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk etti.

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