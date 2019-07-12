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(Özel) - Camlarını kırdıkları 15 aracın içindeki eşyayı çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, farklı noktalarda park halinde 15 aracın camları kırılıp, içindeki eşya çalındı.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, farklı noktalarda park halinde 15 aracın camları kırılıp, içindeki eşya çalındı.

Kimlikleri belirsiz kişi ya da kişiler, merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde site bahçeleri ve yol kenarlarında park halindeki toplam 15 aracın camını kırıp, içerisinde bulunan eşya çaldı. Sabah saatlerinde araçlarının camlarının kırıldığını fark eden sürücüler, olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen polis, şüphelileri belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Aracının camını kıranların bulunmasını isteyen sürücülerden Nesrin Aslantaş, "Sabah telefonum çaldı. Apartmandaki komşum işe giderken aracımın camının kırık olduğunu söyledi. İndiğimde sadece benim değil 3 aracın daha camlarının kırıldığını öğrendik. Batıkent sitesinde 4 aracın camlarını kırmışlar. Polisler geldiğinde şehir genelinde dün gece toplamda 15 aracın camı kırıldığını söylediler. Güvenlik kameralarına da baktılar. Aracımda bir poşet vardı. Onu da almışlar. Diğer araçlardan cüzdan, gözlük ve benzeri şeyleri almışlar" dedi.

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