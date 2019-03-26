HABER

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 10:23 | Son Güncelleme

Işıklandırması ile Çamlıca Tepesi’nde adeta görsel şölen oluşturan Çamlıca Camii’nin havadan çekilen görüntülerinde İstanbul’u süslediği görülüyor.

Işıklandırması ile Çamlıca Tepesi’nde adeta görsel şölen oluşturan Çamlıca Camii’nin havadan çekilen görüntülerinde İstanbul’u süslediği görülüyor. Gün batımı ile yanmaya başlayan ışıklar caminin ihtişamını bir kez daha ortaya çıkartıyor.
Çamlıca Camii, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemi ile görenleri kendine hayran bırakıyor. 6 minareli caminin gece ışıklandırması ile çekilen görüntüsünde adeta İstanbul’u süslediği görülüyor. Güneşin etkisini kaybetmesi ile yanmaya başlayan ışıkları ile cami Çamlıca Tepesi’nde tüm ihtişamıyla ortaya çıkıyor.
Çamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör bulunuyor. Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan, deseni özel yapım halı ile kaplandı. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi de bulunuyor. Caminin dev kubbesinin altına yerleştirilen 7 ton ağırlığında 3 kattan oluşan dev avize görenlerin beğenisini topluyor. Dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor. 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlanan camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Ayrıca 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor.

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor

(Özel) Çamlıca Camii görüntüsüyle İstanbul’u süslüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

75 bin 260 yıl hapis isteniyor!

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Eve tuvalet havalandırmasından giren 2 hırsız, yakalandı

Havalandırmadan girmişler! Karşı karşıya gelince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.