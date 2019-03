(Özel) Camsız gözlükler moda oldu

Adıyaman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tarafından başlatılan camsız gözlük akımı moda haline geldi.

Adıyaman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tarafından farkındalık amaçlı başlatılan camsız gözlük takma akımı hem vatandaşlar hem de öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Daha önceden göz rahatsızlığı bulunan kişilerin kullandığı gözlükler, Optistyenlik Bölümü tarafından oluşturulan farkındalık ile aksesuar haline geldi. İnsanların günlük giydiği kıyafetler, saç renkleri, ten renklerine uygun üretilen camsız gözlükler yeni bir akım başlattı.

Görenlerin normal bir gözlük gibi gördüğü camsız gözlüklerin her geçen gün büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gülnihal Yeşildal, “Bugüne kadar göz kusuru olan bireyler kullanmaktaydı. Bizler Adıyaman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü olarak 42 öğrenci ile gözlük üretimi ile uğraşıyoruz. Bizim esas konseptimiz de gözlüğü bir hastaya uyarlamak vardır, fakat biz zaman zaman gözlüklerin üretim bantlarına da katılarak bu şekilde içi yansıması güzel olan gözlükleri kullanarak bir moda akımı başlattık. Bu moda akımına göre gözlükler de illaki göz kusuru olmasa da bunun bir aksesuar yerine geçebileceğini düşünerek 1 yıldır günlük kıyafetimizi, saç modelinize uygun, eğlence maksadıyla bir moda akım başlattık. Bunlara sabah veya akşam günün uygunluğuna göre renk seçenekleri kullanarak iç yansıması parlak olan gördüklerimizi kullanıyoruz. Bunun bir özelliği ise karşıdan cam olup olmadığı belli etmiyor. Bunun neticesinde de bizim için sadece bir hastalık neticesinde değil aksesuar olarak da önemli olabileceğini göstermiş oluyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Öğrencilerinden İrem Adıgüzel, “Optisyenlik bölümü öğrencileri olarak amacımız her kıyafetimizi uygun bir aksesuar olarak kullanmak. Yani hastalık için değil de bir kusur için değil de bir aksesuar olarak küpe gibi kolye gibi böyle kullanmak istedik. Üstümüze, kıyafetimize saçımıza yüzümüze uygun bu modayı başlattık arkadaşlarımızla beraber. Güzel dönüşler alıyoruz ve bizler de kullanıyoruz. Aslında dışarıdan bu gözlüklerimizin camsız olduğu belli olmuyor. Hani dönüşleri güzel oluyor, özenenler çok oluyor, kullanmak isteyenler çok oluyor memnunuz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Yavuz Bardakçı ise “Öncelikle bu akım başladığından beri çevremizden olumlu dönüşler alıyoruz. Herkes bu camsız çerçeveli gözlük akımına katılmak istiyor. Çünkü gayet olumlu dönüşler ile beraber herkes tarafından sevilen bir kampanyaya dönüştü. Sporcular olur milli takımımıza giden atletler olur kampanyamıza destek olmak amaçlı bu gözlükleri takıp sosyal medya üzerinden desteklerini ilettiler. Bizde günlük hayatımızda şu an göründüğü gibi kendimize yakışacak şekilde camsız gözlükler takıyoruz. Bunların çevremizde, bazen girdiğimiz ortamlarda kullanıyoruz, böylelikle hem daha güzel görünüyoruz hem de kendimizi daha iyi hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Camsız gözlük kampanyasına kendisinin de katıldığını belirten Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Şeyda Durak, “Adıyaman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu bu camsız gözlük modasını çok eğlenceli buldum. Bende katılmaya karar verdim. Giydiğim kıyafetlere ve saç rengine uygun artık farklı günlerde farklı gözlükler takıyorum ve çok eğlenceli buluyorum” diye konuştu.

