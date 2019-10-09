(Özel) Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını ölümden kurtardı

Yeşilköy’de bir kafeteryada kendisini öldürmek isteyen kişiden kaçarak kafenin mutfağına sığınan kadını, iş yeri sahibi kadın kurtardı. Yaşanan arbedede iş yeri sahibi kadın elinden yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy’de bir kafeteryada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafeteryada oturan ismi öğrenilmeyen bir kadının yanına elinde bıçak olan Hakan D. yanaştı. Önce tehditler savuran saldırgan Hakan D. ardından kadını darp etmeye başladı. Kadın, saldırganın elinden kurtularak kaçmaya çalıştı.

“Beni öldürecekler yardım edin”

Kafenin mutfağına geçerek "Beni öldürecekler yardım edin" diye çığlık atarak mutfakta bekledi. O sırada saldırgan Hakan D. elinde bıçakla mutfağa gitmeye çalışınca iş yeri sahibi Azize Güler ve çalışanlar şahsa engel olmaya çalıştı. İş yeri sahibi ve çalışanlara tehditler savuran saldırgan, güçlükle uzaklaştırıldı. Bu sırada yaşanan arbedede Azize Güler elinden bıçakla yaralandı.

“Yardım edin beni öldürecekler, korun beni’ dedi"

Olay anında yaşananları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlatan Azize Güler, "Olay 16.00 sıralarında oldu. Bir arbede yaşandı ondan sonra bir kadın mutfağıma sığınarak ’Yardım edin beni öldürecekler, koruyun beni’ dedi. Ondan sonra 24-25 yaşlarında bir genç çocuk ’Çekilin lan’ diye bağırarak koşarak mutfağına girdi. Ben de ’Mutfağıma giremesin’ dedim. Elinde bıçak vardı görmedim. ’Mutfağıma giremesin böyle bir hakkın yok’ dedim o da ’ceza evinden yeni çıktım. Ha bir ha iki ha üç hiç fark etmez’ dedi. Bıçağı salladı benim serçe parmağımı denk geldi, 8 dikiş atıldı. Boşluk bölgelerimde de ölümcül yaralarım var. Girseydi ölümcül olacaktı karın boşluğunda iki yara var" dedi.

“Bir kadın cinayetine engel olduğuma inanıyorum"

“Ben kadının canını kurtardığıma inanıyorum" diyen Güler, yaptığından da gurur duyduğunu belirterek, "Bir kadın cinayetine engel olduğuma inanıyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Biz 155 aradık, geldiler aldılar. Ben de hastanedeki tedavimden sonra karakola giderek şikayetçi oldum. Ben hakkımı sonuna kadar savunacağım, sonuna kadar da arayacağım bu olayın peşini de bırakmayacağım" ifadesini kullandı.

