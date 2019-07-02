(Özel) Çaresiz hastalığın pençesinde kıvranıyor

Denizli’de yaşayan ve 9 yıl önce ana toplardamar tıkanıklığı hastalığına yakalanan 44 yaşındaki adam, çaresi olmadığını söylediği hastalığından dolayı daha az acı çekmek ve yaşamak için yardım bekliyor. Talihsiz adamın yaşlı annesi ise malulen emekli olamayan oğluna ’ben öldüğümde kim bakacak’ diyerek gözyaşı döktü.

Pamukkale ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Önder Pepioğlu, 9 yıl önce yakalandığı ana toplardamar tıkanıklığı hastalığıyla mücadele etmeye çalışıyor. Gittiği hastanelerin hepsinde olumsuz yanıt alan Pepioğlu’nun ayaklarında şişkinlikle başlayan hastalığı akciğerindeki damarların pıhtı atmasına kadara ilerledi. Anne ve babasıyla yaşayan Pepioğlu’nun ailesi, emekli maaşları ile oğullarının ilaçlarını almaya çalışıyor ancak zor dönemden geçiyorlar. Hastalığı nedeniyle çalışması yasaklanan Pepioğlu, daha az acıyla daha uzun yaşayıp, ilaç tedavisinin devamı için maddi ve manevi destek bekliyor.

"Biz öldükten sonra çocuğa bakacak insan yok"

Oğlunun malulen de olsa emekli olması için yardım isteyen anne Melahat Pepioğlu, "9 senedir bu hastalığı çekiyoruz. Sadece oğlumun emekli olmasını istiyorum çünkü çok zor durumdayım. Gerçekten maddi manevi zor durumdayız. Oğlumun kısaca malulen de olsa emekli edilmesini rica ediyorum. Borç ala ala ne kadar daha ne kadar borç alabilirim onu da bilmiyorum. Biz öldükten sonra bu çocuğa bakacak insan yok" dedi.