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(Özel) Çaresizliğin yüzü olan Sabiha nine kurbanlık satacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

Denizli’de uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında ağlarken adeta çaresizliğin yüzü olan 70 yaşındaki Sabiha Özel, hayırseverlerin desteğiyle alınan 6 inek ve bir buzağısı ile Kurban Bayramı’na hazırlanıyor.

Denizli’de uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında ağlarken adeta çaresizliğin yüzü olan 70 yaşındaki Sabiha Özel, hayırseverlerin desteğiyle alınan 6 inek ve bir buzağısı ile Kurban Bayramı’na hazırlanıyor. Özel, yaşlı olduğundan dolayı bakamadığı için en sevdiği iki ineği dışında kalanları kurbanlık olarak satacak.
Merkezezefendi İlçesi Altındere Mahallesi’nde geçtiğimiz Nisan ayında yaşanan olayda, Özel tek geçim kaynağı olan ve uçurumdan düşüp telef olan ineğinin başında ağlarkenki görüntüsü ile Türkiye’nin gündemine ‘çaresizliğin yüzü’ olarak oturmuştu. ‘Sarıkız’ ismini verdiği ineğinin uçurumdan düştükten sonra kanlar içinde kalması sonrası başına oturarak gözyaşı döküp, feryat eden ve çevresindekilerden yardım isteyen yaşlı kadın ineğinin 5-10 dakika içerisinde can verdiği o anları çaresizlik içinde izlediği anlardan çekilen fotoğrafı ile herkesin yüreğini sızlatmıştı.
Yaşanan olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) gündeme getirmiş ve ardından hayırseverler ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Sabiha nineye sahip çıkmış ve yaşlı kadına 6 inek ile bir buzağı hediye edildi. 1 ineği ölen ancak sonrası 6 inek ve bir buzağı sahibi olan Özel’in acı gözyaşları sevinci dönüşürken köydeki tek göz odasında adeta bayram havası yaşanmıştı.

“Ben evde duramıyorum kırları, bayırları seviyorum”
Nisan ayından bu yana ineklerine bakan Özel, hayvanlarını köyün yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki meraya otlaması için bindiği atı ile getirip götürüyor. Hayvanları ile Kurban Bayramına hazırlanan Özel, bayramda 4 ineğini satıp ikisine bakmayı planlıyor.
Kendisine yardım edenlere bol bol dua eden Özel, “Allah devlet ve millete zeval vermesin” dedi. İneği telef olduğundan çok üzüldüğünü ve ağladığını anımsatan Özel sonrasında ise kendine uzanan yardım eli sayesinde sevindiğini ifade etti. Kendisinin mutlu olduğun ve ‘bugüne şükürler olsun’ diye Özel, “4 tane ineği otlatıyorum ikisi besihanede. Onları her gün at ile otlatmaya getiriyorum ve atla geldiğim için yorulmuyorum. Ben evde duramıyorum kırları, bayırları seviyorum. İşim olmadığı zaman muhakkak buraya geliyorum. İşim olduğunda gelmiyorum hem ben hem de hayvanlar istirahat ediyorum” dedi.

“Ellerde görünce bende olmayınca üzülüyorum, içim kötü oluyor”
Özellikle bu yıl yaşlandığı için sağlık sorunlarının artmasından dolayı ve hayvan sayısı fazla olunca bakmakta zorlandığını söyleyen Özel, “Bu sene çok zorlandım. Satacağım hayvanları, bir iki tanesi kalsın diğerlerini satacağım. Hepsini seviyorum ama kardeşim ‘sat’ diyor bende ayrılamıyorum. Satmaya kıyamıyorum onları, ellerde görünce bende olmayınca üzülüyorum, içim kötü oluyor” diye konuştu.
Özel, Kurban Bayramına hayvanlarını kurbanlık olarak satmayı planlarken şimdiden hayvanlarına müşteri aramaya başladı.

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