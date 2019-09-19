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(ÖZEL) Çatalca’da köpeklerin ormana terk edilmesine hayvanseverlerden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:22 | Son Güncelleme

İstanbul Çatalca’da ormanlık alanlara terk edilen yüzlerce köpek açlık ve ölümle savaşıyor.

İstanbul Çatalca’da ormanlık alanlara terk edilen yüzlerce köpek açlık ve ölümle savaşıyor. Köpeklerin ölüme terk edilmesine tepki gösteren hayvanseverler yetkililerden yardım istedi.
Çatalca’nın Akalan köyü kırsalına yüzlerce köpeğin terk edildiğinin ihbar edilmesi üzerine haberi alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) köpeklerin atıldığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bu tür olaylarla sıklıkla karşılaşıldığını belirten dernek yöneticileri Silivri’deki fırıncılardan temin ettikleri çuvallar dolusu ekmeği ve tıbbi malzemeleri yanlarına alarak terk edilen köpeklere yardım ve yiyecek ulaştırdı. Çatalca ormanlarına terk edilen köpeklerin çoğunun hasta ve açlıktan ölmek üzere olduğu görüntülendi. Duruma tepki gösteren hayvanseverler yetkililerden yardım istedi.

"Hepsi sevgiye aç, kuru ekmeğe muhtaç"
HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "Burada gördüğünüz yüzlerce sokak köpeğinin hepsi sevgiye aç, bir kuru ekmeğe muhtaç. Haberi aldığımızda karşılaşacağımız manzarayı öngörebildiğimiz için yanımıza Silivri’deki fırıncılarımızdan temin ettiğimiz yaklaşık 300 ekmeği ve bir takım tıbbi malzemeyi de alarak geldik. Getirdiğimiz çuvallar dolusu kuru ekmekler bile yetmedi. Buradaki köpeklerle ilgili acilen inceleme, soruşturma başlatılmalı. Bu köpekler daha önce neredeydi buraya nasıl geldi ve en önemlisi de acilen bu hayvanlar tedavi edilmeli" dedi.

"Bu katliama birinin dur demesi gerekiyor"
Orman alanında köpekleri bulan HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "Bir kısmı kısırlaştırılmış, çoğu kısırlaştırılmamış ve üremeye devam eden sokak köpekleri burada açlıkla ve hastalıklarla mücadele ediyor. Kemikleri sayılıyor. Güçlü olanlar güçsüz olanları parçalıyor. Çoğu ya uyuz ya mantar, ya kırıkları olan sakat ve tedavi edilmemiş, bir kısmı açık yaraları olan sokak köpekleri bunlar. İstanbul’un merkez ilçelerinden toplanarak buralara atılmış hayvanlar. Yollarda ezilmiş köpekler var burada. Henüz 1-2 haftalık olan büyük köpeklerce parçalanmış yavrular var. Burada vicdansızlık var. Burada kokuşmuş bir düzen var. Bu hayvanların acilen yardıma ihtiyacı var. Bu ormanlardan alınıp, bakım ve tedavilerinin yapılıp yaşamlarını idame ettirebilecekleri daha merkezi alanlara taşınmaları gerekiyor. Bu katliama birinin dur demesi gerekiyor" dedi.

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