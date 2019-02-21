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(Özel) Çatıda gece karanlığında ölümüne izolasyon kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

Maltepe’de gece karanlığında bir binanın çatısında iki kişi, canlarını hiçe sayarak çalışma yaptılar.

Maltepe’de gece karanlığında bir binanın çatısında iki kişi, canlarını hiçe sayarak çalışma yaptılar. O anlar amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.
Maltepe’de havada yoğun sisin etkili olduğu bir gecede, iki kişi 6 katlı bir binanın çatısına çıkarak izolasyon çalışması yaptı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıda çalışan iki kişi adeta canlarını hiçe saydılar. Tedbir almadan çatıda çalışma yapan iki kişi, çevredeki bir binada oturan vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki kişi çatıda tehlikeli bir şekilde çalışma yapıyor ve havada yoğun sisin etkili olduğu görülüyor.

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