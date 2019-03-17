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(Özel) Çatlak duvarlar faciaya davetiye çıkartıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta doğalgaz çalışması sonrası belediyenin yol düzenleme çalışması yapmadığı iddia edilirken Terakki Mahallesi Lise Sokak’ta da yıkılma tehlikesi bulunan duvarlar adeta faciaya davetiye çıkartıyor.Bir süre Terakki Mahallesi Lise Sokak’ta doğalgaz çalışması yapılırken bu çalışmanın ardından Zonguldak Belediyesinin ise yapması gereken yol düzenleme çalışmasını yapmadığı iddia edildi.

Zonguldak’ta doğalgaz çalışması sonrası belediyenin yol düzenleme çalışması yapmadığı iddia edilirken Terakki Mahallesi Lise Sokak’ta da yıkılma tehlikesi bulunan duvarlar adeta faciaya davetiye çıkartıyor.
Bir süre Terakki Mahallesi Lise Sokak’ta doğalgaz çalışması yapılırken bu çalışmanın ardından Zonguldak Belediyesinin ise yapması gereken yol düzenleme çalışmasını yapmadığı iddia edildi. Bunun üzerine bir de yol kenarında bulunan yaklaşık iki metrelik istinat duvarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle mahalle sakinleri belediyeye başvurdu. Ancak vatandaşlar, ’Duvarın üzerinden iki üç sıra tuğla sökün’ yanıtı aldı.
Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, belediye tarafından bir süre önce kanalizasyon çalışması yapılmasına rağmen halen sokağa kanalizasyon aktığını ifade etti. Mahalle sakini, “Yaklaşık 5-6 aydır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Belediye görevlileri geldi. Önce yapılacağını söylediler. Sonradan başvurduğumuz halde duvarın eskiden de öyle olduğunu söyleyip bizim yapmamız gerektiğini söylediler. Konuyu kapattılar. Dilekçeyi de bize geri gönderdiler. Burada çoluk çocuk oyun oynuyor. Bize duvarın yarısını kırın dediler. Bizim bütçemiz yetmiyor zaten. Eşim özel sektörde çalışıyor. Yapacak halde değiliz. Belediye bu çatlak duvarı bile yapmıyor. Duvarlar yanlardan atma yaptı. Bize briketlerin yarısını çıkartın diyorlar. Her yere başvurduk. İlgilenen olmadı” diye ifade etti.
Duvarın olası yıkılma ihtimaline karşı çocukların yol kenarında top oynadığını ifade eden bir mahalle sakini, “Yaklaşık 5-6 ay önce burada doğalgaz çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından kanalizasyon sorunu yaşadık. O sırada belediye tarafından buralara tadilat çalışması yapıldı ancak yollarımız yapılmadı. Herhangi bir kaza olsa itfaiye veya ambulans da geçemiyor. Bu duvarı belediye ilgilenmiyor. Eskiden bu duvar böyle değildi. Bu duvarın ev sahibinin yapacağını söylüyor. Belediyenin sorumluluğunu bize yüklüyorlar. Arabalarımız hep tamirlerde çürüyerek geçti. Belediye hiçbir sorumluluk üstlenmiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

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